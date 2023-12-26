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周典論遭收押 國民黨啟動考紀、郭辦不回應

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘今年九月以獨立參選人方式在全台設立總統選舉連署站，屏東地檢署十月接獲檢舉，潮州鎮有人涉嫌花錢買個資，全案繼潮州鎮長周品全遭收押後，向上延燒偵辦，檢方昨持搜索票到議長周典論新園鄉住處等地搜索，將周典論與他的三女周孟蓉帶回調查局南部地區機動工作站調查，晚間依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法移送屏東地檢署複訊。本報資料照
鴻海創辦人郭台銘今年九月以獨立參選人方式在全台設立總統選舉連署站，屏東地檢署十月接獲檢舉，潮州鎮有人涉嫌花錢買個資，全案繼潮州鎮長周品全遭收押後，向上延燒偵辦，檢方昨持搜索票到議長周典論新園鄉住處等地搜索，將周典論與他的三女周孟蓉帶回調查局南部地區機動工作站調查，晚間依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法移送屏東地檢署複訊。本報資料照

國民黨屏東縣議長周典論因涉鴻海創辦人郭台銘連署參選2024的行賄罪嫌，今凌晨被依涉嫌違反「總統副總統選舉罷免法」羈押禁見，其擔任國民黨中常委的女兒周孟蓉以50萬元交保。國民黨考紀會主委黃怡騰表示，將依黨紀處理周典論和周典蓉；國民黨不分區立委候選人謝龍介則指這是殺雞儆猴，要郭台銘別出來挺侯康。

國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘總統連署，他的住處、公館及議會辦公室於25日遭檢調持搜索票搜索，同晚遭帶至調查局南機站調查後，再轉到往屏東地檢署複訊。檢方訊後認為周典論涉違反「總統副總統選舉罷免法」連署行賄罪嫌重大，昨晚向屏東地院聲請羈押禁見，於今凌晨1點獲准。

黃怡騰表示，檢調目前已在偵辦中，該案將按照黨紀處分，程序上一定會辦理；將盡快找時間召開考紀會，但適逢選舉期間，考紀委員可能在各地助選，要看時間、人數能否湊足開會，時間上能不能在選前召開，他也無法確定。

國民黨不分區立委候選人謝龍介今上午接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，南部包括屏東、台南選情，已經不像民進黨以為的「鐵穩」，周典論案就是殺雞儆猴、要造成寒蟬效應，暗示南部地方人士和郭台銘不要出面「臨門一腳」挺侯康。

郭台銘辦公室發言人黃士修今天表示，此案已在司法調查中，郭辦不會有回應。

國民黨不分區立委 屏東縣 郭台銘

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