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網溫2023政治新聞最火前十名 藍白合223萬多筆居第一

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
網路溫度計透過KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析系統，統計出今年政壇十大「你不能不知的大事」，前三名為藍白合，網路聲量223萬多、政壇Me Too醜聞，網路聲量60萬多、違建爭議連環爆，網路聲量59萬多。圖/擷取自網路溫度計網頁
網路溫度計透過KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析系統，統計出今年政壇十大「你不能不知的大事」，前三名為藍白合，網路聲量223萬多、政壇Me Too醜聞，網路聲量60萬多、違建爭議連環爆，網路聲量59萬多。圖/擷取自網路溫度計網頁

2023年快過完了，選戰也進入倒數，網路溫度計透過KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析系統，統計出今年政壇十大「你不能不知的大事」，前三名為藍白合，網路聲量223萬多、政壇Me Too醜聞，網路聲量60萬多、違建爭議連環爆，網路聲量59萬多。

網路溫度計指出，國民黨主席朱立倫今年3、4月間喊出非綠聯盟，盼在野整合，直到10月才有進展，但經藍白營幕僚磋商，對副手人選產生方式無共識，因此又拖到11月底登記參選截止前一天，雙方在台北君悅飯店上演分手擂台。

東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民認為，適逢選舉年，國人關注內政問題，因此藍白合聲量第一，而藍白合破局、團結藍軍，讓柯文哲民調降低，與第二名的侯友宜差距拉大。

網路溫度計指出，2023年網路聲量最高的政治新聞為政壇MeToo醜聞，從民進黨婦女部黨工為導火線，引爆各政黨性騷爭議，後來還延燒到演藝圈、藝文界等。網路聲量排名第三的是候選人違建爭議，總統候選人賴清德、柯文哲和不分區立委提名人黃國昌、區域立委候選人廖先翔、張智倫等都捲入。

網路溫度計指出，2023年十大不可不知的政治新聞排行第四的是今年七月，網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌舉辦的716公平正義凱道遊行，網路聲量有46萬多筆。第五名是新竹市長高虹安被控擔任立委期間，詐領助理費46萬元，遭檢方起訴。

第六名網路聲量35萬多筆，為農業部前部長陳吉仲下台止血相關新聞。第七名是今年3月台灣與邦交國宏都拉斯斷交，網路聲量有26萬多筆；第八名為幼兒園烏龍餵藥案事件，網路聲量23萬多；第九名網路聲量20萬多，今年四月蔡英文總統出訪，過境美國在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫；第十名是去年九合一選舉後，行政院前院長蘇貞昌請辭閣揆，網路聲量11萬多。

藍白合進行最後會談，民眾黨總統候選人柯文哲（左起）、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。圖／聯合報系資料照
藍白合進行最後會談，民眾黨總統候選人柯文哲（左起）、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。圖／聯合報系資料照

網路溫度計 藍白合 九合一選舉

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