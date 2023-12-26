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蘇貞昌為蔡培慧輔選背書 避談賴清德萬里違建爭議

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
對於民進黨總統候選人賴清德身陷萬里違建，行政院前院長蘇貞昌身為前台北縣長卻未處理，蘇直到離去前，都不願多做表示。記者黑中亮／攝影
對於民進黨總統候選人賴清德身陷萬里違建，行政院前院長蘇貞昌身為前台北縣長卻未處理，蘇直到離去前，都不願多做表示。記者黑中亮／攝影

行政院前院長蘇貞昌上午來到竹山，為立委候選人蔡培慧助威打氣，呼籲鄉親在明年選舉一定要支持對的人，讓蔡培慧連任做服務，在地鄉親見到心目中的「護國院長」更是雀躍不已，但對於民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建，雖然身為前台北縣長卻未處理，蘇直到離去前，都不願多做表示。

蔡培慧緩頰說，每一個南投人都知道，以前的三合院或者老房子，都有一個歷史脈絡，當時在登記的時候，總是會有一些疏漏，但個人敬佩賴清德的勇氣，願意無償提供公益信託使用，畢竟921的時候，自己家房子倒了的痛苦，頗有同感，也理解賴清德父親當年在礦坑離開後，是一段綿延的記憶。

蘇貞昌上午助選時表示，蔡培慧當初由他指定提拔接下行政院中部辦公室執行長，出身自農村的她，懂得城鄉差距的苦，盡全力縮短城鄉差距，贊許蔡培慧從擔任中辦執行長到現在擔任立委，一一完成南投重大建設，包括中興大學2022年進駐中興新村，整體活化經費設施一一到位，集集支線連結到彰化高鐵，更建設了重要的「鳥嘴潭」水利工程。

南投第二選區陷入激戰，現任立委蔡培慧面對對手游顥的緊緊相逼，目前雙方都認為選前的賄選情形黑影幢幢，竹鹿地區更是游顥的本命區，蔡培慧不諱言指出兩人差距真得很小，甚至難分勝負；候選人雙方尤其希望檢調警接下來一定要全力查察監督，杜絕地方買票的不當選風。

行政院前院長蘇貞昌上午來到竹山三月寶宮，為立委候選人蔡培慧拉票。記者黑中亮／攝影
行政院前院長蘇貞昌上午來到竹山三月寶宮，為立委候選人蔡培慧拉票。記者黑中亮／攝影
行政院前院長蘇貞昌上午來到竹山三月寶宮，為立委候選人蔡培慧拉票。記者黑中亮／攝影
行政院前院長蘇貞昌上午來到竹山三月寶宮，為立委候選人蔡培慧拉票。記者黑中亮／攝影
行政院前院長蘇貞昌上午來到竹山三月寶宮，為立委候選人蔡培慧拉票。記者黑中亮／攝影
行政院前院長蘇貞昌上午來到竹山三月寶宮，為立委候選人蔡培慧拉票。記者黑中亮／攝影

蔡培慧 賴清德 南投

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