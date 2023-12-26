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古巴拒中華民國護照入境？外交部：洽查中
台灣旅客赴古巴旅遊遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕中華民國護照入境。外交部表示，已請兼轄古巴業務的駐外館處洽查中，國人在資訊尚未釐清前，暫緩前往。
外交部今天舉行例行記者會，外交部發言人劉永健說，檢視古巴政府網頁資訊，目前未見限制我國護照入境相關規定或公告，我國在古巴未設立代表處，外交部已指示我國兼轄古巴業務的駐哥倫比亞代表處，持續洽查本案。目前並沒有進一步資訊。
他表示，外交部請國人在古巴政府資訊尚未明朗之前，暫緩前往古巴，或事前先洽查古巴官方網站，或透過航空公司等管道確認相關規定。
媒體報導有旅客12月21日抵達古巴，辦理入境手續時，古巴海關表示，12月21日實施新規定，持有中華民國護照不得入境，她成為第一位施行這項規定的旅客，在機場等待25小時後被遣返。
另有個案是加拿大台僑一家5口到古巴自助旅遊，23日飛抵哈瓦那機場，海關以中國大陸不承認台灣是國家，台灣現在跟中國大陸關係不好為由，扣押護照10小時後，將他們遣返加拿大。
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