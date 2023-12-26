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【專家之眼】無視中小企業與勞工的政府

聯合報／ 曾志超/中華經濟與金融協會副秘書長
中國大陸21日宣布，明年元旦起中止ECFA中12項石化產品的關稅減讓，要求台方取消對陸貿易限制。圖為台灣最大的林園石化工業區。本報資料照
中國大陸21日宣布，明年元旦起中止ECFA中12項石化產品的關稅減讓，要求台方取消對陸貿易限制。圖為台灣最大的林園石化工業區。本報資料照

中國大陸因我方設定關稅壁壘，中止ECFA中的12項關稅減讓，引發企業與國人的緊張，擔心未來可能還有下一波的措施，將衝擊產業與就業市場。惟執政黨只會痛批對岸政治干預，還宣稱影響有限，甚至得意洋洋地認為，台灣已經大幅降低對大陸市場的依賴。

經濟部新聞稿表示：基於三個原因，認為大陸ECFA部分石化產品優惠關稅取消的經濟脅迫行為的成效將相當受限。惟從經濟數據觀之，直接打臉經濟部的說法：

第一，該部指此次受影響相關產品出口至中國情況，今年1至11月對中出口占我國對中出口金額只有1.3％，且多數為台商在中國設廠所需要的上游原料，為生產時的調節使用。

ECFA早收清單中陸方提供我方優惠關稅的貨品貿易，為石化產品88項、運輸工具50項、機械產品107項、紡織產品136項、其他產品140項，合計521項。本次大陸取消的優惠關稅，僅有石化產品中的18項，僅占總數的3.45％，對整體出口比重當然不高，而且受影響的企業多屬上游大型石化業，多已在大陸布局。

然而，倘政府無法解決貿易壁壘問題，大陸恐進一步擴大報復範圍，光是早收清單就相當可觀，將擴及諸多產業，尤其對中小型的企業影響最劇，不少企業可能被迫歇業或轉往他國生產，勢必裁員增加失業人口。

第二，經濟部也提到今年整體石化業對中出口原就衰退三成以上，台廠本就已啟動全球布局、發展差異化商品。

經查閱財政部11月海關進出口貿易初步統計資料，今年累積前11個月，對大陸（含香港，以下同）出口主要貨品全面下滑，除了塑橡膠及其製品衰退30.2%外，其他主力出口產業也都大幅崩跌，包括基本金屬及其製品（-28.25%）、機械（-25.6%）、化學品（-22.4%）。

然我對全球的上述產業的年成長率，分別為-24.46%、-23.51%、-16.23%與-22.97%，也都呈現二位數的負成長，顯示這些傳統產業面臨的困境。該數據完全看不出有經濟部所稱的，相關產業已經轉向全球分散布局的情形。

第三，經濟部又稱：「今年1至11月，台灣對中出口占整體出口比例，已由過去的四成以上降低到約35％，其中強勢的半導體產品更占五成以上，近九成為加工組裝後另外銷往世界的中間財，顯示台灣近年來的產業發展、全球布局已見成果。」

中國大陸為我國最重要的出口市場，長期維持占我出口四成上下，民進黨亟欲降低對大陸市場的依賴，但出口比重卻不減反增，2020年還創下43.9%的驚人紀錄。自去年起出現對大陸出口難得一見的負成長，七年來首次出口比重跌破四成(38.8%)；今年前11個月出口成長率跌19.1%，比重僅剩35.4%。經濟部因而高喊，廠商已成功分散風險，走向世界。

論其實際，對大陸出口惡化，主要係其內部問題，因大陸在房地產市場產生泡沫、地方債務激增、外人投資下滑與政府對特定產業強化監管等因素的干擾下，導致經濟疲軟，需求萎靡下，進而衝擊我出口。

若是如經濟部所稱廠商已成功全球布局，其他市場理應大幅成長。惟今年我對主要貿易夥伴的出口表現亦不佳，政府口頭常稱與美國與日本強化經貿關係，出口卻分別出現負成長2.3%與7.8%；其力推的新南向經貿，出口也衰退8.8%；主要貿易夥伴，僅對歐洲出口微幅成長1.8%。

此外，經濟部稱讚我國以半導體為主的中間財表現出色，不但今年(1-11月)對大陸的電子零組件驟減17.1%；對全球出口也很難看，電子零組件出口減幅達11.5%，連台灣最強的積體電路也衰減10.5%。

一個負責任的政府面對貿易壁壘，應設法解決，降低制裁負面影響。但經濟部的說法，根本不在乎北京當局全面廢除ECFA，亦不關心對中小企業與就業市場的影響。分散布局確實是企業追求的目標，不過還沒見過一個政府，在還沒成功開發其他市場前，就因政治對立，而想要毀掉主要出口市場。

ECFA 半導體

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