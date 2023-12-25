漁業署遭疑要查石斑養殖場 國民黨酸：不要查漁民水錶

國民黨立法院黨團今天表示，國民黨相當關心台灣漁民與農民生計，民進黨政府沒能力幫農漁民解決問題，先有海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單的石化產品，取消優惠關稅，現在石斑魚恢復銷陸，中央政府居然唱衰，懷疑是中國大陸介選。

國民黨立委李德維說，民進黨政府應好好處理兩岸問題，把人民福祉放在第一位，不要只會耍嘴皮，高喊反中抗中，一昧使用司法或行政手段恫嚇民眾，製造寒蟬效應，對台灣一點幫助也沒有。如果民進黨沒能力處理兩岸問題，就讓國民黨來做。

國民黨不分區立委候選人蘇清泉表示，中國大陸宣布恢復台灣石斑魚銷陸，屏東當地漁民相當高興，唯獨民進黨政府不高興，從中央到屏東縣政府都在唱衰。

蘇清泉指出，這波開放的7家養殖場，是中國大陸指定，並非台灣提供名單篩選，未來可能還會開放第二波、第三波，不排除還會有屏東縣產出的其他農產品；屏東縣漁民高興放鞭炮，屏東縣政府卻找碴唱衰。

蘇清元說，政治歸政治，農業歸農業，民進黨政府千萬不要無聊到要漁業署查漁民水錶。

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