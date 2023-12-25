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嗆民進黨不敢反廢死 趙少康羅智強公園開講

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康（左）、大安區立委候選人羅智強（右）下午前往東區瑠公公園開講，以舞台車形式吸引民眾目光。記者曾原信／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（左）、大安區立委候選人羅智強（右）下午前往東區瑠公公園開講，以舞台車形式吸引民眾目光。記者曾原信／攝影

國民黨副總統候選人趙少康、大安區立委候選人羅智強下午前往東區瑠公公園開講，以舞台車形式吸引民眾目光，網紅歷史哥、議員徐弘庭、楊植斗輪番發言，談到廢死議題，趙表示，台灣現階段不適合廢死，死刑對大眾還是有遏止作用，現在法律有規定卻不執行，很不應該，民進黨若想廢死就應立法。

羅智強批評，若陳進興在民進黨執政時期被逮捕，那絕對能逃過死刑，趙少康則呼籲賴清德，若是反對廢死要勇敢說出來。

國民黨副總統候選人趙少康（圖中）、大安區立委候選人羅智強下午前往東區瑠公公園開講，以舞台車形式吸引民眾目光。記者曾原信／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（圖中）、大安區立委候選人羅智強下午前往東區瑠公公園開講，以舞台車形式吸引民眾目光。記者曾原信／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（圖）、大安區立委候選人羅智強下午前往東區瑠公公園開講，以舞台車形式吸引民眾目光，趙少康要賴清德表態是否反對廢死。記者曾原信／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（圖）、大安區立委候選人羅智強下午前往東區瑠公公園開講，以舞台車形式吸引民眾目光，趙少康要賴清德表態是否反對廢死。記者曾原信／攝影
國民黨副總統候選人趙少康、大安區立委候選人羅智強下午前往東區瑠公公園開獎，以舞台車形式吸引民眾目光。記者曾原信／攝影
國民黨副總統候選人趙少康、大安區立委候選人羅智強下午前往東區瑠公公園開獎，以舞台車形式吸引民眾目光。記者曾原信／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（右二）、大安區立委候選人羅智強（右一）下午前往東區瑠公公園開講，網紅歷史哥（中）、議員徐弘庭（左二）、楊植斗（左一）一同登台。記者曾原信／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（右二）、大安區立委候選人羅智強（右一）下午前往東區瑠公公園開講，網紅歷史哥（中）、議員徐弘庭（左二）、楊植斗（左一）一同登台。記者曾原信／攝影

廢死 死刑 民進黨

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