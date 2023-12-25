侯友宜參加佛光山神明聯誼會活動 盼人與人共好、兩岸能和平
2023世界神明聯誼會「共生吉祥」在佛光山佛陀紀念館盛大登場，一連兩天的活動包括上供祈福法會、傳統藝陣演出，祈福法會及神氣文創市集，是一場融合多元宗教的盛會，國民黨總統候選人侯友宜今天以新北市長身分參加祈福法會，侯友宜致詞時也特別用雙手比出共生、共榮、共好的手勢，希望人與人之間可以共好，兩岸能夠和平，更許下心願，若將來當領導人，要團結台灣的每一個人不分你跟我善待對方，更不要分化和對立衝突。
2024選戰進入倒數白熱化，國民黨總統候選人侯友宜中午來到佛光山參加2023年世界神明聯誼祈福法會，希望爭取更多宗教界的支持，佛光山住持心保和尚也特地上前接待，侯友宜還抽空參觀正在佛陀紀念館展出的「絲路光華—敦煌石窟藝術特展」觀賞感受現場3D敦煌石窟、領略中華文化和佛教藝術的浩瀚及震撼。
全球最盛大的眾神聚會「2023世界神明聯誼會」，在佛光山佛陀紀念館一連舉行兩天，今年逾900家宮廟報名，海外寺院、教堂亦共襄盛舉，活動充分體現世界神明聯誼會的宗旨，促進宗教和諧、尊重、包容與交流。
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