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侯友宜參加佛光山神明聯誼會活動 盼人與人共好、兩岸能和平

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國民黨總統候選人侯友宜今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會，侯友宜致詞時希望人與人之間可以共好，兩岸能夠和平。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會，侯友宜致詞時希望人與人之間可以共好，兩岸能夠和平。記者劉學聖／攝影

2023世界神明聯誼會「共生吉祥」在佛光山佛陀紀念館盛大登場，一連兩天的活動包括上供祈福法會、傳統藝陣演出，祈福法會及神氣文創市集，是一場融合多元宗教的盛會，國民黨總統候選人侯友宜今天以新北市長身分參加祈福法會，侯友宜致詞時也特別用雙手比出共生、共榮、共好的手勢，希望人與人之間可以共好，兩岸能夠和平，更許下心願，若將來當領導人，要團結台灣的每一個人不分你跟我善待對方，更不要分化和對立衝突。

2024選戰進入倒數白熱化，國民黨總統候選人侯友宜中午來到佛光山參加2023年世界神明聯誼祈福法會，希望爭取更多宗教界的支持，佛光山住持心保和尚也特地上前接待，侯友宜還抽空參觀正在佛陀紀念館展出的「絲路光華—敦煌石窟藝術特展」觀賞感受現場3D敦煌石窟、領略中華文化和佛教藝術的浩瀚及震撼。

全球最盛大的眾神聚會「2023世界神明聯誼會」，在佛光山佛陀紀念館一連舉行兩天，今年逾900家宮廟報名，海外寺院、教堂亦共襄盛舉，活動充分體現世界神明聯誼會的宗旨，促進宗教和諧、尊重、包容與交流。

國民黨總統候選人侯友宜（左）今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會，佛光山住持心保和尚（右）親自接待。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（左）今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會，佛光山住持心保和尚（右）親自接待。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會，侯友宜致詞時也特別用雙手比出共生、共榮、共好的手勢，希望人與人之間可以共好，兩岸能夠和平。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會，侯友宜致詞時也特別用雙手比出共生、共榮、共好的手勢，希望人與人之間可以共好，兩岸能夠和平。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會，侯友宜致詞時也特別用雙手比出共生、共榮、共好的手勢，希望人與人之間可以共好，兩岸能夠和平。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會，侯友宜致詞時也特別用雙手比出共生、共榮、共好的手勢，希望人與人之間可以共好，兩岸能夠和平。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（右）今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（右）今天以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會。記者劉學聖／攝影

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