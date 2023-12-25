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賴家民國47年就在？新北市府：賴辦不要拖其他居民下水

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議持續延燒，賴清德競選總部今日公布一段31秒影片與賴家原始戶口名簿，強調早在民國47年就存在，僅是整修、而非新建。新北市府今日發稿反擊，賴辦記者會是把所有殷殷實實工作、生活的礦區居民牽扯入賴家違建個案，企圖將不同情況混為一談， 新北市政府呼籲有心人士不要再為選舉消費任何辛勤的礦區居民。

新北市府強調，工務局透過航照圖定位判別後，說明外界關注的賴副總統違建個案屬民國77年廢礦後，於民國92年在舊工寮旁空地新建的建物，與周邊居民的狀況截然不同也無關，請當地居民放心，不要受到混淆。

市府指出，新北為了維護礦權廢止前就已經存在建物的居民權益，希望中央通盤檢討法令，讓居民安心與安居，早在2019年就已函請內政部正視廢礦區用地適法性問題，2021、2022年也反映，皆顯示新北市府想為礦區居民解決用地爭議的努力，終至最近獲得行政院陳院長正視要求內政部通盤檢討。市府對於礦區居民用地問題一定全力向中央爭取，雙方盡全力保障礦區居住權益。

市府表示於賴清德競總發言人稱新北市府說明賴副總統違建案的內容叫做行政不中立，公務機關向來依法行政，對於媒體與公眾關注的每一件違建個案的樣態，不分顏色 、不分身分，市府皆根據明確事證一一回應說明，對賴辦而言，說明他人違建是市府必要職責，怎麼如實說明賴副總統老家違建樣態時，卻反遭扣上行政不中立的標籤 ？請賴辦發言人不用企圖以抹黑新北市來轉移焦點。

市府表示，昨天有關萬里案所發出的新聞稿，都是政務首長自己為了捍衛市府名譽所主動親手撰寫，並無賴辦發言人誣指要求基層公務員在平安夜深夜寫發新聞稿，籲出身新聞媒體的郭發言人，應拿出專業良知，善盡查證之責，不要帶頭製造假消息。

違建 賴清德

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