蔣經國日記即將發表新書 蔣萬安點出這些精神都應該延續
國史館整理兩蔣日記預計30日舉辦「蔣經國日記（1970~1979）」新書發表會，據了解，此次出版的是蔣經國任行政院副院長、院長和總統的主政時期。台北市長蔣萬安今天也被問及蔣經國日記新書發表的看法，蔣萬安說，好的精神都應延續，包括培養年輕人、親民作風，還有了解民眾百姓的需求、了解百姓疾苦。
蔣萬安今天在大巨蛋舉辦就職周年，媒體問蔣對於祖父、蔣經國的日記，即將新書發表，蔣萬安說，不同時代，領導者都會碰到不同挑戰，好的精神都應該延續，包括培養年輕人、親民、能夠了解民眾百姓的需求、了解百姓疾苦，這都是可以好好延續。
蔣萬安說，民主時代，持續傾聽民眾的聲音，對台北市政推動更有幫助。
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