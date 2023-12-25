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地方首長執政周年 綠營廣告批藍首長貪污腐敗

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨發言人張志豪（右），與民進黨立委候選人謝子涵（中）、曾柏瑜（左）於民進黨黨中央舉行記者會，公布「票投國民黨、腐敗無法擋」的電視CF廣告，指12月25日是縣市首長上任周年，廣告內容從北到南批評國民黨執政的縣市首長貪污腐敗。圖／民進黨提供
民進黨發言人張志豪（右），與民進黨立委候選人謝子涵（中）、曾柏瑜（左）於民進黨黨中央舉行記者會，公布「票投國民黨、腐敗無法擋」的電視CF廣告，指12月25日是縣市首長上任周年，廣告內容從北到南批評國民黨執政的縣市首長貪污腐敗。圖／民進黨提供

民進黨今天發布電視廣告，砲打國民黨執政地方縣市首長貪腐無能，請選民大選投票三思；對於國民黨總統候選人侯友宜抨擊民進黨執政貪腐弊案不斷，民進黨反擊國民黨過去貪污最多。

民進黨發言人張志豪舉行記者會，公布電視CF廣告，12月25日是縣市首長上任周年，廣告內容從北到南批評國民黨執政縣市首長貪污腐敗。

張志豪指出，國民黨縣市首長周年施政表現，從宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，女兒也被爆在官邸指揮官員，甚至被爆公文由女兒批；花蓮長期被傅崐萁、徐榛蔚把持，家族主導長達25年，農地違法使用，蓋起面積2441坪的九五至尊皇宮，動員縣政府資源參加競選活動；台東縣長饒慶鈴縣府一個月弊案「三連爆，至今一句道歉也沒有，過去還被爆將縣府標案委託自家基金會承辦，有自肥之嫌。

他說，國民黨地方執攻縣市長，長期把持地方權力，護航家族利益，無法無天，這樣的腐敗絕不能班師回朝。

張志豪表示，嘉義市長黃敏惠縱容貪污，讓親信家族一家6口寄生市府；新竹縣長楊文科強推殯葬園區，引發居民不滿；桃園市長張善政施政無能，趕走台積電，讓龍潭喪失寶貴機會；畫大餅比做事多的蔣萬安，捷運、公車上隨處都是的政令宣傳，無任何讓市民有感施政，只會撒幣自我宣傳，難怪滿意度六都墊底，與侯友宜成績一起吊車尾。

民進黨立委候選人曾柏瑜說，侯友宜嘴上喊與黑金勢不兩立，行為與黑金稱兄道弟，不但幫涉及毒品交易的立委候選人邱鎮軍站台，與被爆出服務處變私刑場的郭再添搭肩拜託，和亞太國際地產負責人違法吸金10億遭起訴的秦啟松、還有羅明才厚友誼，可見國民黨對黑金不僅視而不見，還搭起肩交換利益。

民進黨立委謝子涵指出，中部的國民黨縣市長也同樣做秀無能，台中市長盧秀燕為了地方勢力，調整捷運路線，賣掉社宅用地，對台中空氣品質的退步，不思檢討改進，只會推給中央；南投縣長許淑華放任垃圾堆滿山，至今毫無作為；雲林縣長張麗善以許哲賓及林裕紘二人為核心的Lin bay好油自導自演案，衍生抹黑供應鏈；彰化縣長王惠美縱容親信貪污，愛將曾煥彰貪汙遭判刑11年，王惠美卻神隱躲藏。

國民黨 民進黨 貪污

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