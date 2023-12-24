藍立委候選人齊聚中央公園 頂寒風路口拉票盼見藍天

高雄國民黨籍立委候選人今天傍晚趁著中央公園正舉辦耶誕活動人潮洶湧之際，一同齊聚五福路與中山路口拜票，連國民黨高雄黨部主委黃昭順也一起頂著寒風賣力拉票，只希望能高雄不再綠油油，能出現一抹藍天。

今日下午國民黨高雄立法委員候選人齊聚來到五福路、中山路口聯合拜票，也順便在耶誕夜報佳音，可惜八缺一，唯獨第一選區候選人林義迪未來得及出現。

一行人一字排開，李眉蓁、陳美雅、曹桓榮、陳若翠、黃柏霖、鍾易仲、李明璇站在街口頂著冷風賣力催票，每個人也都化身侯友宜分身，不僅拉自己區域的選票，也不忘拉抬總統候選人聲勢，就是希望能趁著數萬人潮擠進中央公園參加耶誕活動之際，能拉近與選民的距離，多增加自己的曝光度。

即便高雄的氣候越晚越冷，身為國民黨高雄黨部主委的黃昭順帶領著這些小雞，站在路口一邊賣力的嘶吼拉票，一邊不斷抖動的身體喊冷，但一看到民眾眼神射向自己，又開始賣力揮舞著雙手，希望路過的民眾能看到國民黨立委候選人，想要為民服務都誠意。 國民黨立委也當起侯友宜分身幫忙拉票。記者蔡世偉／攝影 國民黨高雄市黨部主委黃昭順頂著寒風陪同候選人路邊拜票。記者蔡世偉／攝影

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