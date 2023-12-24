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柯文哲諷賴清德被謊言淹沒 「幽靈建築信託什麼東西」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲。記者劉學聖╱攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。記者劉學聖╱攝影

有關民進黨總統候選人賴清德承諾，願意把萬里老家房子交付公益信託，民眾黨總統候選人柯文哲今天質疑，賴清德的萬里老家違建是「幽靈建築」，沒有建照、使照跟產權，是要信託什麼東西，還說現在已經看不到賴清德，因為他已經被謊話淹沒。

柯文哲晚間在KP TV提出靈魂拷問，針對名下擁有的新竹農地，柯文哲表示，從空拍圖就可以看出，自己的父親買來的時候，上面就已經鋪有柏油，而且正在刨除瀝青和水泥，新竹市環保局後來也說，經過勘查後沒有發現掩埋事業廢棄物，如果名嘴側翼再亂講，「小心我們告你」。

柯文哲也說，賴清德的萬里老家違建是「幽靈建築」，沒有建照、使照跟產權，「你要信託什麼東西？」先前他提問都被冷處理，現在賴清德親自出來打自己，「顯然應該是民調愈來愈接近，賴副總統都開始緊張了。」

柯文哲強調，自己在新竹的農地，從民國96年6月的空照圖，就可以看得很清楚，上面已經鋪有柏油，還有劃設停車格，民國97年9月父親買來的時候，上面就有柏油，所以絕對沒有「買地後鋪柏油去出租」的情況，而且到現在為止，挖土機也沒有挖到什麼廢棄物，包含民進黨人士及名嘴，如果再胡說有什麼廢棄物，「當心我會提告」。

柯文哲表示，對於網路上也人對比賴清德、柯文哲土地爭議的處理，他不敢說自己永遠不會犯錯，但是重點是要反省改進，賴清德最大的問題就是傲慢、一再說謊，現在說要信託，但是沒有建照、使照跟產權，「你要信託什麼東西？」

柯文哲呼籲，賴清德不要再把萬里老家隔壁的鄉親，拿出來當作擋箭牌，自己拆掉就沒事了，還讓大家跟一起陪葬，這才是害別人，「講一個謊話，就要講10個謊話去cover那一個謊話，最後要講100個謊話去cover那10個謊話，最後就被謊話淹沒」，現在都已經看不到賴清德，因為他已經被謊話淹沒。

賴清德 柯文哲 信託

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