屏東夜市掃街民眾搶拍照簽名 蔣萬安：沒有哪裡是永遠的艱困選區

台北市長蔣萬安今到屏東，傍晚先到東港參加國民黨副總統候選人趙少康造勢活動，並到東隆宮參拜，晚間陪同屏東縣第1選區立委候選人國民黨籍黃明賢到屏東夜市掃街，品嘗夜市美食，所到之處受攤商、民眾熱情打招呼，並爭相合照、簽名，蔣萬安說，沒有那裡是永遠的艱困選區，每個地方都是有機會翻轉的選區。

蔣萬安今現身屏東夜市，陪同第1選區候選人黃明賢拜票，台北市副市長李四川、屏縣黨籍縣議員陳揚、蘇資婷、屏東市長周佳琪也一同掃街，並向蔣萬安介紹屏東夜市美食，品嘗夜市小吃，蔣萬安說，他一直很想吃炒米粉，看起來就很好吃，味道很特別，下次要帶太太一起來，台北天氣早上很冷，屏東這裡很溫暖。

蔣萬安在東港受訪說，他來屏東之前，很多人跟他說，屏東是深綠選區，是國民黨艱困選區，「我要跟所有鄉親好朋友說，沒有那裡是永遠的艱困選區，每個地方都有翻轉的選區，看到這次大家很團結，剩下不到20天，氣勢高昂，有信心可以勝選」。

蔣萬安說，他在東港造勢大會上看到滿滿的屏東鄉親，非常熱情，從眼神、緊握雙手，感受到對於民主要制衡、政黨輪替，充滿渴望與高度期待，剩下20天要投票，大家團結一致氣勢高昂，就差那麼一點，大家拚一下。

台北市長蔣萬安今到屏東晚間陪同屏東縣第1選區立委候選人國民黨籍黃明賢到屏東夜市掃街，品嘗夜市美食，所到之處受攤商、民眾熱情打招呼，並爭相合照、簽名。圖／黃明賢團隊提供

台北市長蔣萬安今到屏東晚間陪同屏東縣第1選區立委候選人國民黨籍黃明賢到屏東夜市掃街，品嘗夜市美食，所到之處受攤商、民眾熱情打招呼，並爭相合照、簽名。圖／黃明賢團隊提供 台北市長蔣萬安今到屏東晚間陪同屏東縣第1選區立委候選人國民黨籍黃明賢到屏東夜市掃街，品嘗夜市美食，所到之處受攤商、民眾熱情打招呼，並爭相合照、簽名。圖／黃明賢團隊提供 台北市長蔣萬安今到屏東晚間陪同屏東縣第1選區立委候選人國民黨籍黃明賢到屏東夜市掃街，品嘗夜市美食，所到之處受攤商、民眾熱情打招呼，並爭相合照、簽名。圖／黃明賢團隊提供 台北市長蔣萬安今到屏東晚間陪同屏東縣第1選區立委候選人國民黨籍黃明賢到屏東夜市掃街，品嘗夜市美食，所到之處受攤商、民眾熱情打招呼，並爭相合照、簽名。圖／黃明賢團隊提供 台北市長蔣萬安今到屏東晚間陪同屏東縣第1選區立委候選人國民黨籍黃明賢到屏東夜市掃街，品嘗夜市美食，所到之處受攤商、民眾熱情打招呼，並爭相合照、簽名。圖／黃明賢團隊提供 台北市長蔣萬安今到屏東晚間陪同屏東縣第1選區立委候選人國民黨籍黃明賢到屏東夜市掃街，品嘗夜市美食，所到之處受攤商、民眾熱情打招呼，並爭相合照、簽名。圖／黃明賢團隊提供

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