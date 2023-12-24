賴清德喊啟動台北4引擎打造「文化台北」

民進黨總統候選人賴清德環島拼字今晚回到台北市最終場，在金華國中與副總統候選人蕭美琴及民進黨提名的立委候選人一起拼出「美」字，完成「台灣WIN得美」。賴清德致詞時說，他很感謝鄉親朋友在這麼寒冷的天氣，仍然共襄盛舉，他未來將啟動四大成長引擎，包括交通串聯、推動雙空海港、基隆河谷黃金廊帶及打造以文化為核心的台北城市品牌，讓台北躍升國際舞台。

今天立委候選人及台北市黨公職全員到齊，除吳思瑤、王世堅、謝佩芬、高嘉瑜、吳沛憶、苗博雅、許淑華、王閔生出席外，也包括國策顧問廖全平、翁源水、高靖秋、黃金舜、台北市競總主委陳時中、張茂楠、立委邱泰源、小英之友會全國總會長顏志發等，特別嘉賓請來金馬獎得主陳慕義。

賴清德說，金華國中是台灣重要的民主聖地，包括1986年民進黨創立後第一場說明會、1987年美麗島雜誌創辦人鄭南榕喊出台灣獨立主張、1988年推動國會全面改選與客家鄉親還我母語運動、1991年廢除刑法100條大型造勢晚會，地點都在金華國中。

賴清德說，他站在民主歷史現場，象徵著台灣人不僅要守護民主，更要向全世界大聲說出「台灣人世世代代當自己的主人，不走回頭路」。

賴清德說，未來他將推動「均衡台灣」國家建設計畫，集結社會力量，打造幸福、均衡、生生不息的台灣。他將啟動四大成長引擎，帶動「北北基桃首都圈」的轉型與躍昇。第一個引擎是首都圈環狀線，民進黨第一次執政時，就提出捷運環狀線建設計畫，第一期工程已經通車，北環段與南環段也已經動工，攸關改善內科塞車問題的東環段，則正在規劃中。

賴清德表示，未來環狀線完工，加上已經通車的機場捷運、正在規劃的基隆捷運，「北北基桃首都圈」將正式成型，彼此相輔相成，共生共榮。

賴清德說，第二個引擎，是雙空港、雙海港。北北基桃擁有雙空港與雙海港，未來，他將持續發展基隆港成為觀光旅遊休憩的海港，成為國際郵輪觀光的據點，同時擴大台北港貨櫃吞吐量，全力發揮台北港做為北部第一大港的潛力。此外，他也將打造松山機場成為連結東亞各大城市的門戶，並透過產業專區與自貿區的優勢，將桃園航空城打造成亞太地區的中心樞紐。

賴清德提到，第三個引擎，是基隆河谷黃金廊帶。基隆河流沿線是台灣早期發展聚落與產業集中地，未來他將配合基隆捷運的興建，將五堵、六堵與七堵地區更新開發成都會型科學園區，讓基隆河從東起社子島，一路往西，依序有士北科技園區、內湖科技園區、南港軟體及生物科技園區，加上基隆河谷黃金廊帶，成為「北北基桃首都圈」科技產業發展的重要引擎。

賴清德說，第四個引擎是打造以文化為核心的台北城市品牌。他強調：「一座城市需要一張鮮明的名片」，台北作為國家首都，應善用強大創新能量及文化內涵，以「軟實力」站上國際。未來，他將持續提升國家政府的文化預算，結合民間文化投資，同時鏈結文化部推動中的「再造歷史現場」、「台流經濟」、「博物館升級」及「振興藝術經濟」等政策，讓「文化台北」成為台北下一階段的城市品牌。

賴清德表示，要讓台灣進步，國會過半的力量非常重要，「總統是方向盤，國會就是引擎」，他懇請鄉親，總統票支持賴清德、蕭美琴，讓民進黨推薦的台北八席立委全壘打，政黨票投給6號民進黨，讓「民主大聯盟」立委進入國會為鄉親服務，打造更好的台灣。

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