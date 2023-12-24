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【重磅快評】吳欣盈頻踩雷 柯文哲後悔錯過韓國瑜？

聯合報／ 主筆室
民眾黨總統候選人柯文哲（中）昨在新竹市體育館舉辦大造勢活動，他表示曾找韓國瑜當市政顧問，若當時有來，現在副總統搭檔應該是韓國瑜。記者潘俊宏／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（中）昨在新竹市體育館舉辦大造勢活動，他表示曾找韓國瑜當市政顧問，若當時有來，現在副總統搭檔應該是韓國瑜。記者潘俊宏／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲昨天主動爆料，原本副手人選是高雄市前市長韓國瑜。此話一出，再掀波瀾，不禁令人聯想副手吳欣盈最近的「突出表現」。從初試啼聲嗆記者、嗆外交部，吳欣盈最近政見會又語出驚人說，「還記得細漢時陣，大家都愛喝Johnnie Walker（約翰走路）」。吳欣盈雖否認失言，但她的發言實在距離一般人生活太遙遠，不然吳欣盈可以問問，柯文哲是不是「細漢都喝Johnnie Walker？」

對於驚句風波，吳欣盈今天澄清說，她想到小時候吃喜酒、尾牙，「大家都愛Johnnie Walker的logo，就是代表向前走」，她更一時興起，當場用台語唱起「愛拚才會贏」，卻又被媒體抓包，她把「一時失志」，唱成「一時失眠」，風波不斷。

吳欣盈如果把「Johnnie Walker」改成「保力達B」，把「約翰」改成「志明」，或許還更接地氣，擺脫貴氣和洋氣。吳欣盈被封為「新光大公主」，出身背景令人稱羨，但她畢竟要投入台灣最大規模的選戰，以她的身世和性格，舉手投足必定被用顯微鏡檢視；雖然吳欣盈最近只是小口誤，但積小成多、積沙成塔，將擴大選民對於她財團貴婦、不食人間煙火的「月暈效應」，動輒得咎。

柯文哲昨天在高雄自爆，人活在世間往往就是命運，最近找過韓國瑜好幾次，並提及當時在擔任台北市長時，新潮流要搶韓國瑜北農總經理的位子，當時他有找韓當市政顧問，連辦公桌都準備好，結果韓沒來，若當時有來，現在副總統搭檔應該是韓國瑜。

柯文哲重提往事，不論是真心話或單純消費韓國瑜，最難堪的無疑是吳欣盈；因為不論是韓國瑜或「藍白合」當時盤算的國民黨總統候選人侯友宜，在在證明吳欣盈並非柯文哲副手的首選。

難怪吳欣盈日前接受聯合報專訪時透露，柯辦之前只通知她先準備資料表格，尚未告知她要當柯文哲的副手，直到總統登記最後一天的早上8時她才被告知到競辦開會，早上11時跟柯文哲一同前往中選會登記。

對此，侯友宜今天淡淡回應，柯文哲應該多尊重他自己的副手（指吳欣盈）。吳欣盈則表示，韓國瑜是總統候選人層級，不可能再選副總統，「柯主席選我也不奇怪，我才是柯文哲最適合、最好的副手人選」。吳欣盈的說法，如人飲水，冷暖自知。

人生沒有後悔藥，往事不要再提，在三個人的世界裡，如果已經有了新搭檔，還老是把舊愛掛嘴邊，這種人通常不是「暖男」、就是「渣男」。

韓國瑜 柯文哲 人生

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