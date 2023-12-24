賴清德老家鄰居受夠打擾 地政局聲明保障礦區居住權

民進黨總統候選人賴清德老家風波不斷，近期更變成熱門打卡景點，周邊居民也擔心自家房屋因此遭受波及，今透過里長發公開信表達為選舉政黨、媒體用各種不實的資訊扭曲萬里礦工房子，無法安寧真的受夠。地政局則表示這是全國性問題，新北市府近幾年急欲請中央儘速修法解決，保障居民居住權益。

萬里礦區居民近來因賴清德老家違建爭議備受壓力，今透過里長發布公開信表示感受到非常大壓力與委曲，礦坑關閉礦工家庭也被忘記。政府沒有負起責任協助礦區居民的居住權，房子不管是在法規之前就存在的工寮，或是之後修建的，並不是居民們要刻意去違反法規，來貪圖自己的好處。而是政府沒有在礦坑廢止後讓房子找到合法身分，這是留下來居民幾十年來的委屈。

公開信說，為選舉，政黨、媒體都用各種不實的資訊扭曲萬里礦工家庭的房子，本該解決問題的新北市府居然把房子說成是幽靈房屋，否定這裡房子幾十年來的正當性真的非常憤怒。

地政局今對此表示，礦權因時代變遷而廢止之後，許多早年已存在礦區的礦工宿舍受限於中央訂定的法令，遲遲無法因時制宜的隨之轉變，毫無管道與途徑讓土地及建物合法，嚴重影響這些居民的居住權益，這是全國性問題，所以新北市府近幾年急欲請中央儘速修法解決。

地政局指出，早在2019年就已函請內政部正視廢礦區用地適法性問題，2021、2022年也反映，再再顯示新北市府想要為礦區居民解決用地爭議的努力。最近感謝行政院長陳建仁終於要求內政部就全國礦區問題通盤檢討，後續新北市將會與中央一起努力。

地政局表示，副總統賴清德違建個案，工務局透過航照圖並定位判別後，屬1988年廢礦後於2003年在舊工寮旁空地新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關，同時市府對於礦區居民用地問題一定全力向中央溝通，雙方盡全力保障居民居住權益。

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