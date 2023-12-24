賴清德：盼社會大眾尊重礦區民眾生活安寧的權利

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家陷入違建爭議，吸引在野黨及路人打卡，該區中幅里里長謝嘉陽今天具名發出公開信，拜託大家不要再惡意汙衊礦區的房子跟賴家，讓礦區百姓早日回歸平靜。賴清德今晚表示，希望社會大眾尊重礦區民眾生活安寧的權利。

賴清德環島拼圖活動今晚回到台北市金華國中，媒體問到萬里居民的公開信，他說，對萬里礦區民眾感到很過意不去，「因為我的選舉，讓他們恐慌，擔心房子被認定違建及被拆除，因為這是他們幾十年來安生立命唯一的房子，他們的生活安寧也受到打擾，非常希望中央跟地方政府能夠合作」，未來他也會協助找出一條路，來保障礦區民眾居住權益，希望社會大眾尊重礦區民眾生活安寧的權利。

媒體也問在野黨質疑萬里老家是違建不能公益信託？賴清德說，現在家人已經找律師進行相關作業，相信律師專業可以解決這些問題。

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