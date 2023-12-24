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馬英九稱任內未大停電 經濟部：過去機組開發過少

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
前總統馬英九表示其任內未有大停電一事，經濟部說明，電網投資、新的電力開發都需要持續投資，近期最低的電力備轉容量率1.64%發生在2016年5月，凸顯過去機組開發過少的問題。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九表示其任內未有大停電一事，經濟部說明，電網投資、新的電力開發都需要持續投資，近期最低的電力備轉容量率1.64%發生在2016年5月，凸顯過去機組開發過少的問題。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九表示其任內未有大停電一事，經濟部說明，停電主因是電網韌性不足及人為操作錯誤等因素，已多次向國人說明，而電網投資、新的電力開發都需要持續投資，近期最低的電力備轉容量率1.64%發生在2016年5月，凸顯過去機組開發過少的問題。

經濟部表示，電力機組開發需要約4~6年，要是過去沒做，後續就必須追趕，才能解決缺電問題，馬英九任內核定270萬瓩，總統蔡英文目前已核定1700萬瓩，電源開發的努力都有數據可查。

至於國民黨副總統候選人趙少康再次對經濟部長王美花個人的批評，經濟部表示，趙少康近期常常口誤，但他說「一比高下立判」，一比確實看出台灣進步。例如，2016年台灣的GDP規模大約17.6兆新台幣，2023年預期可突破23兆元，成長超過三成；2016年台股加權指數8000多點，現在超過1萬7千點，翻倍成長；2016年台灣出口為2792億美元，2022年則是4794億美元，創史上新高，成長超過七成；2021年、2022年、以及2023年的出口成績，將是史上第一次連三年突破4,000億美金，也是有史以來前三名的表現。近幾年台灣的經濟表現是國人團結努力的成績，不必用選舉語言來否定。

經濟部表示，除了電源開發外，台灣的電網韌性確實需要持續強化，台電同仁透過電力設備更新，加裝防護設施，逐年降低事故停電次數外，更持續投入電網投資，2009到2016年的輸配電設備電網投資為4565億元，2017~2024則為5554億元，台電公司希望透過強韌電網的投資，降低相關事故發生的次數與機率。經濟部仍要提醒，電網投資與電源開發都是現在不努力，以後沒成績的工程。過去做得不夠，後續就要追趕，經濟部與台電同仁正在努力解決問題，相關的批評是否公允，也應給社會公評。

馬英九 停電 趙少康 2024選舉 2024總統選舉 王美花

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