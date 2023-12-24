拜登總統簽署2024國防授權法 外交部：延續挺台動能

美國聯邦參眾兩院表決通過2024會計年度國防授權法兩院協商版本後，美國拜登總統12月22日式簽署法案生效，完成立法程序。外交部表示，美國國會不斷以實際行動，提供法源依據，提升台美安全合作，及台灣整體防衛韌性，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，2024會計年度國防授權法延續近年國防授權法的強勁挺台動能，納入為台灣軍方建立訓練、指導及組織能力建構計畫，以及強化台美軍事網路安全合作等友我條文，展現美國會支持強化台美安全合作的高度重視及堅定立場。針對美國國會不斷以實際行動，為提升台美安全合作，及我整體防衛韌性提供法源依據及政策工具，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，我國政府持續依據國家整體政策，與美國國會及行政部門溝通討論，以穩健步伐逐步推動各項友台條文落實，持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，深化雙邊夥伴關係；善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。

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