快訊

基隆市長謝國樑父親謝修平病逝 享壽81歲…生前交代後事簡單一點

飼主久未回家遭新狗狂吠！後方老狗一臉尷尬「瘋狂裝忙」：別丟臉了他是咱的主人

警察變黑道！天道副盟主岳父公祭千人到場 警逮4人送辦

拜登總統簽署2024國防授權法 外交部：延續挺台動能

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國總統拜登22日簽署2024會計年度國防授權法案（NDAA），將為台灣軍隊建立全面培訓計畫。圖／本報資料照片
美國總統拜登22日簽署2024會計年度國防授權法案（NDAA），將為台灣軍隊建立全面培訓計畫。圖／本報資料照片

美國聯邦參眾兩院表決通過2024會計年度國防授權法兩院協商版本後，美國拜登總統12月22日式簽署法案生效，完成立法程序。外交部表示，美國國會不斷以實際行動，提供法源依據，提升台美安全合作，及台灣整體防衛韌性，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，2024會計年度國防授權法延續近年國防授權法的強勁挺台動能，納入為台灣軍方建立訓練、指導及組織能力建構計畫，以及強化台美軍事網路安全合作等友我條文，展現美國會支持強化台美安全合作的高度重視及堅定立場。針對美國國會不斷以實際行動，為提升台美安全合作，及我整體防衛韌性提供法源依據及政策工具，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，我國政府持續依據國家整體政策，與美國國會及行政部門溝通討論，以穩健步伐逐步推動各項友台條文落實，持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，深化雙邊夥伴關係；善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。

美國 外交部 國防授權法 拜登 台海

延伸閱讀

美墨邊境11月逮捕19.1萬無證客 共和黨喊彈劾國土安全部長

參院結束2023年度議期 援烏、邊境政策延宕

「凸顯科州荒謬判決」 3搖擺州共和黨也要禁止拜登列名選票

拜登與以總理「長談」籲保障平民性命 未要求停火

相關新聞

謝國樑的父親謝修平病逝榮總 生前交代後事簡單一點

基隆市長謝國樑的父親謝修平今天凌晨在台北榮民總醫院病逝，享壽81歲。謝國樑說，父親前陣子身體比較不好，有交待不想舉辦公祭...

拜登總統簽署2024國防授權法 外交部：延續挺台動能

美國聯邦參眾兩院表決通過2024會計年度國防授權法兩院協商版本後，美國拜登總統12月22日式簽署法案生效，完成立法程序。...

民眾黨林國成諷苗博雅「不屑叫她小姐」苗反嗆林草包做最壞示範

民眾黨台北市黨部主委、不分區立委候選人林國成昨天為柯文哲造勢時，批評社民黨北市議員苗博雅穿著「不屑叫她小姐」，苗今發文痛...

不再神隱 余天今現身坦言過去「鬱卒」：不能誤大局

民進黨新北競總主委的三重立委余天外傳因未列入不分區立委名單，不少輔選行程都神隱。余天今天出席造勢活動，他坦言有鬱卒，但不...

馬英九稱任內無大停電 經部：凸顯過去機組開發過少

針對前總統馬英九稱其任內未有大停電一事，經濟部說明，停電主因是電網韌性不足及人為操作錯誤等因素，而電力機組開發需約4至6...

【專家之眼】經濟議題出招不慎 恐把兩岸帶向凶險

中共最近在兩岸經濟議題上連連發招，頗有出人意表之舉，這是劍指明年大選，無庸置疑。面對中共新意，藍綠卻是以舊招回之，令人遺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。