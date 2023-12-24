民眾黨林國成諷苗博雅「不屑叫她小姐」苗反嗆林草包做最壞示範

民眾黨台北市黨部主委、不分區立委候選人林國成昨天為柯文哲造勢時，批評社民黨北市議員苗博雅穿著「不屑叫她小姐」，苗今發文痛批，這不只是性別意識，更是做人最基本的尊重常識，「林的草包言論對青少年是最壞示範」，諷柯文哲把林當寶，是柯無法廣納賢才的悲哀。

林國成昨天出席民眾黨高雄岡山「三粉大造勢」活動，致詞中提到民眾黨總統候選人柯文哲做了8年市長，他也監督柯8年，市政真的做很好，但他痛批「王世堅一天到晚，都在練（台語，瞎扯。）、簡舒培對也講、不對也講」，並提到苗博雅，林用台語說「我是稱呼她小姐，但是她穿什麼？不屑叫她小姐」。

苗博雅今表示，林國成的言論證明她沒什麼大問題，只好罵穿著、批性向，在性別氣質做文章，並引用柯文哲的名言「這是匿名側翼在做的事，有身分的人不會這樣」。

苗博雅痛批，個人受到政治攻擊沒關係，但校園裡的同志青少年不能再受到更多的誤解和霸凌，「林國成的草包言論，對正在成長中的青少年，是最壞的示範。」她要為了正受到霸凌所苦的孩子站出來，破解林性別霸凌言論。

苗博雅說，林可以稱呼她姓名、議員，或者幫助她成為未來的委員，林曾經與她是議會同事，「如果沒有失憶，應該記得我都稱呼你林國成議員，不會因為你的穿著不入時，就不知道怎麼正確稱呼你。」希望林能將心比心。

苗博雅強調，這不只是性別意識，更是做人最基本的尊重常識，明明知道怎麼稱呼，卻要硬扯穿著、性別，只能說政治攻擊之心，路人皆知，更諷刺柯文哲，「林國成的草包言論，就是柯文哲無法廣納賢才的悲哀啊。」

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