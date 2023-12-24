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民眾黨林國成諷苗博雅「不屑叫她小姐」苗反嗆林草包做最壞示範

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民眾黨台北市黨部主委、不分區立委候選人林國成昨天為民眾黨總統候選人柯文哲造勢致詞時，諷刺社民黨議員苗博雅「但是她穿什麼？不屑叫他小姐」，苗今在臉書發文痛批，林的草包言論，對正在成長中的青少年，是最壞的示範。圖／截自柯文哲YouTube直播
民眾黨台北市黨部主委、不分區立委候選人林國成昨天為民眾黨總統候選人柯文哲造勢致詞時，諷刺社民黨議員苗博雅「但是她穿什麼？不屑叫他小姐」，苗今在臉書發文痛批，林的草包言論，對正在成長中的青少年，是最壞的示範。圖／截自柯文哲YouTube直播

民眾黨台北市黨部主委、不分區立委候選人林國成昨天為柯文哲造勢時，批評社民黨北市議員苗博雅穿著「不屑叫她小姐」，苗今發文痛批，這不只是性別意識，更是做人最基本的尊重常識，「林的草包言論對青少年是最壞示範」，諷柯文哲把林當寶，是柯無法廣納賢才的悲哀。

林國成昨天出席民眾黨高雄岡山「三粉大造勢」活動，致詞中提到民眾黨總統候選人柯文哲做了8年市長，他也監督柯8年，市政真的做很好，但他痛批「王世堅一天到晚，都在練（台語，瞎扯。）、簡舒培對也講、不對也講」，並提到苗博雅，林用台語說「我是稱呼她小姐，但是她穿什麼？不屑叫她小姐」。

苗博雅今表示，林國成的言論證明她沒什麼大問題，只好罵穿著、批性向，在性別氣質做文章，並引用柯文哲的名言「這是匿名側翼在做的事，有身分的人不會這樣」。

苗博雅痛批，個人受到政治攻擊沒關係，但校園裡的同志青少年不能再受到更多的誤解和霸凌，「林國成的草包言論，對正在成長中的青少年，是最壞的示範。」她要為了正受到霸凌所苦的孩子站出來，破解林性別霸凌言論。

苗博雅說，林可以稱呼她姓名、議員，或者幫助她成為未來的委員，林曾經與她是議會同事，「如果沒有失憶，應該記得我都稱呼你林國成議員，不會因為你的穿著不入時，就不知道怎麼正確稱呼你。」希望林能將心比心。

苗博雅強調，這不只是性別意識，更是做人最基本的尊重常識，明明知道怎麼稱呼，卻要硬扯穿著、性別，只能說政治攻擊之心，路人皆知，更諷刺柯文哲，「林國成的草包言論，就是柯文哲無法廣納賢才的悲哀啊。」

2024選舉 2024立委選舉 苗博雅 不分區立委 同志 性別歧視

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