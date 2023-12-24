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不再神隱 余天今現身坦言過去「鬱卒」：不能誤大局

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨新北競總主委、立委余天今現身造勢場合，台下群眾熱情支持。記者劉懿萱／攝影
民進黨新北競總主委、立委余天今現身造勢場合，台下群眾熱情支持。記者劉懿萱／攝影

民進黨新北競總主委的三重立委余天外傳因未列入不分區立委名單，不少輔選行程都神隱。余天今天出席造勢活動，他坦言有鬱卒，但不能誤了大局，過了就過了，台灣前途更重要。他主動打給民進黨總統候選人賴清德說「很歹勢」，若有造勢場合就安排他來，所以今天就來了。

余天今天出席賴清德環台拼字的新北場造勢活動，據了解原本活動流程並未安排余天，臨時才加入，讓原訂要致詞的賴清德延後10分鐘致詞。而余天的現身，也讓台下支持者掌聲、歡呼不斷。余天說，這次選舉他高興也鬱卒，高興是自己做阿公，而鬱卒則是自己的小事，想想覺得不行，不能誤了大局，過了就過了，台灣前途更重要。

余天說，他之前主動打給賴清德說「很歹勢」，因為之前想法過於偏激，若有造勢場合就安排他，所以今天就來了，且這次選舉尤其總統選舉很危險，民調在誤差範圍內，若執政權被國民黨拿去，台灣會就變成香港，之前很多人問他不分區的事情，他都說別問，這是他個人的事情，盼鄉親繼續支持民進黨。

余天也為賴清德老宅違建抱不平，指賴老宅並非違建「那是祖厝」，以前礦工生活這麼辛苦，卻被攻擊成這樣，有違建就拆一拆，但老宅是賴清德出身的故鄉，選舉不需要選成這樣，要有人性。

民進黨新北競總主委、立委余天今現身造勢場合。圖／李坤城提供
民進黨新北競總主委、立委余天今現身造勢場合。圖／李坤城提供

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 違建 老家 余天

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