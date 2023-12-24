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批民進黨8年來卡建設 侯友宜：縣市長欠跪下去而已

聯合報／ 記者黃寅劉柏均／台中即時報導
國民黨總統候選人侯友宜說，民進黨選舉除了奧步以外，從補助、資源到行政流程都把你卡住。記者黃寅／攝影
國民黨總統候選人侯友宜說，民進黨選舉除了奧步以外，從補助、資源到行政流程都把你卡住。記者黃寅／攝影

國民黨總統候選人侯友宜上午說，他若當總統一定讓台灣走出一條中間的路，兩岸和平、世界交朋友，經濟才能拚出去，否則鎖國，國家一個個斷，經濟走不出去，年輕人要如何賺錢，企業怎麼生活？他說，未來他讓國家穩定，年輕人可以賺錢，下一代能永遠站在這裡，是他最大的心願。

「侯康後援總會」今在台中市舉辦中台灣誓師大會，侯友宜大進場時受到民眾簇擁，主持人一度宣布現場人數達到6萬人。

侯友宜說，民進黨選舉除了奧步以外，台中的建說8年以來，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善都2任，感受最深，他當新北市長感受也很深，從補助、資源到行政流程都卡住。一個台中捷運藍線延深到南投，卡多久了？捷運綠線要到彰化也是「吱吱咄咄」（台語），不就是不，包括南投縣長許淑華，「欠跟你跪下去而已」。

他說，捷運下去，產業發展起來，社會住宅蓋起來，就能平抑房價、好生活，為什麼要一直擋到現在？民進黨8年不做，侯友宜當總統，會為台中大發展拚下去。

侯友宜也細數了他的家庭和成長說，他擔任警政署長時，有人送水果去他家，都被他爸趕出去，他爸爸就是一介不取。爸爸曾交待，「侯友宜做我的兒子，要交待一件事，要用你的名字交朋友，千萬不要跟人伸長手，千萬不要跟人家拿那個有的、沒的，拚給國家就好。」他從第一天國家培養他出來，國家永遠是第一，正義、榮譽，保持咱的清白，不貪不取，可以值得檢驗的，這就是他爸爸的交待。

「侯康後援總會」今在台中市舉辦中台灣誓師大會，國民黨總統候選人侯友宜大進場時受到民眾簇擁，主持人一度宣布現場人數達到6萬人。
「侯康後援總會」今在台中市舉辦中台灣誓師大會，國民黨總統候選人侯友宜大進場時受到民眾簇擁，主持人一度宣布現場人數達到6萬人。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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