批蕭美琴閃躲趙少康的質疑 游梓翔：戰貓卻「避戰」

世新大學傳播博士學程教授游梓翔4日爆料,民進黨副總統候選人蕭美琴接受美媒採訪時說,「We no longer identify ourselves as a republic of China.(我們不再認同自己是中華民國)」,國民黨副總統候選人趙少康在22日副總統候選人政見發表會也提及。游梓翔在臉書表示,蕭美琴至今沒解釋,戰貓遇到不好答的問題卻「避戰」。

趙少康於政見發表會上說,蕭美琴曾說「We no longer identify ourselves as a republic of China.」,翻成中文就是「我們不再認同自己是中華民國」。現在又變成中華民國的守護者,是不是有一點讓大家搞不清楚怎麼回事。

游梓翔表示,蕭美琴至今沒對那句解釋過隻字片語。一個連政見會身上有貓毛都要解說原因的人,對為何說「不再認同中華民國」,趙少康在政見會上也具體質疑蕭美琴了,竟連個說法都沒有,戰貓面對對岸猛喊「備戰」,但遇到不好答的問題,倒是很懂「避戰」。

對於國籍質疑,游梓翔表示,蕭美琴大概覺得比較有把握,就「軟土深掘」講了很多,但對為何說「We no longer identify ourselves as the Republic of China」,因為水太深只好玩起「躲貓貓」了。

游梓翔說,蕭美琴現在就是一句標準答案「中華民國是國號」,但回答2003年10月美國刊物《The Weekley Standard》採訪時為何說「不再認同自己是中華民國」嗎?當然沒有。要吞回當年的話,也得給個說法吧。

游梓翔表示,蕭美琴不願說出的真相,就是「Republic of China」裡面有「China」,「中華民國」裡有「中」和「中華」,民進黨以「去中」為職志,所以「Republic of China」能認同嗎?蕭美琴當年就是這樣想的。

游梓翔表示,最好笑的是,蕭美琴上網路節目舉例說美國的正式國號叫「United States of America」,很多人會自稱「I’m American」,她的意思是未必總要說中華民國的完整國號,但照這個例子,「Republic of China」的人除了說自己是台灣人,如果偶爾說自己也是「Chinese」,為何要被你們發紅帽呢?

「認同輕於貓毛」,游梓翔表示,當年「不再認同自己是中華民國」的人和台獨工作者搭檔選「中華民國正副總統」,竟然不需要解釋一下,玩躲貓貓到底,這也算民主奇蹟了。 民進黨副總統候選人蕭美琴(前)前晚政見發表會結束離開時,心情顯得輕鬆。本報資料照片

