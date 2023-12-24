批蕭美琴閃躲趙少康的質疑 游梓翔：戰貓卻「避戰」
世新大學傳播博士學程教授游梓翔4日爆料，民進黨副總統候選人蕭美琴接受美媒採訪時說，「We no longer identify ourselves as a republic of China.（我們不再認同自己是中華民國）」，國民黨副總統候選人趙少康在22日副總統候選人政見發表會也提及。游梓翔在臉書表示，蕭美琴至今沒解釋，戰貓遇到不好答的問題卻「避戰」。
趙少康於政見發表會上說，蕭美琴曾說「We no longer identify ourselves as a republic of China.」，翻成中文就是「我們不再認同自己是中華民國」。現在又變成中華民國的守護者，是不是有一點讓大家搞不清楚怎麼回事。
游梓翔表示，蕭美琴至今沒對那句解釋過隻字片語。一個連政見會身上有貓毛都要解說原因的人，對為何說「不再認同中華民國」，趙少康在政見會上也具體質疑蕭美琴了，竟連個說法都沒有，戰貓面對對岸猛喊「備戰」，但遇到不好答的問題，倒是很懂「避戰」。
對於國籍質疑，游梓翔表示，蕭美琴大概覺得比較有把握，就「軟土深掘」講了很多，但對為何說「We no longer identify ourselves as the Republic of China」，因為水太深只好玩起「躲貓貓」了。
游梓翔說，蕭美琴現在就是一句標準答案「中華民國是國號」，但回答2003年10月美國刊物《The Weekley Standard》採訪時為何說「不再認同自己是中華民國」嗎？當然沒有。要吞回當年的話，也得給個說法吧。
游梓翔表示，蕭美琴不願說出的真相，就是「Republic of China」裡面有「China」，「中華民國」裡有「中」和「中華」，民進黨以「去中」為職志，所以「Republic of China」能認同嗎？蕭美琴當年就是這樣想的。
游梓翔表示，最好笑的是，蕭美琴上網路節目舉例說美國的正式國號叫「United States of America」，很多人會自稱「I’m American」，她的意思是未必總要說中華民國的完整國號，但照這個例子，「Republic of China」的人除了說自己是台灣人，如果偶爾說自己也是「Chinese」，為何要被你們發紅帽呢？
「認同輕於貓毛」，游梓翔表示，當年「不再認同自己是中華民國」的人和台獨工作者搭檔選「中華民國正副總統」，竟然不需要解釋一下，玩躲貓貓到底，這也算民主奇蹟了。
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