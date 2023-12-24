快訊

大雨特報！吳德榮：午後降溫下探12度 耶誕夜轉冷雨漸停

聯合報社論／民進黨的貪腐DNA，更深植於新潮流

批蕭美琴閃躲趙少康的質疑 游梓翔：戰貓卻「避戰」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨副總統候選人蕭美琴（中）昨天合體民進黨立委參選人高嘉瑜（右），提及她參加政見發表會時，發現衣服上有貓毛，因為太療癒了決定留著。記者曾吉松／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴（中）昨天合體民進黨立委參選人高嘉瑜（右），提及她參加政見發表會時，發現衣服上有貓毛，因為太療癒了決定留著。記者曾吉松／攝影

世新大學傳播博士學程教授游梓翔4日爆料，民進黨副總統候選人蕭美琴接受美媒採訪時說，「We no longer identify ourselves as a republic of China.（我們不再認同自己是中華民國）」，國民黨副總統候選人趙少康在22日副總統候選人政見發表會也提及。游梓翔在臉書表示，蕭美琴至今沒解釋，戰貓遇到不好答的問題卻「避戰」。

趙少康於政見發表會上說，蕭美琴曾說「We no longer identify ourselves as a republic of China.」，翻成中文就是「我們不再認同自己是中華民國」。現在又變成中華民國的守護者，是不是有一點讓大家搞不清楚怎麼回事。

游梓翔表示，蕭美琴至今沒對那句解釋過隻字片語。一個連政見會身上有貓毛都要解說原因的人，對為何說「不再認同中華民國」，趙少康在政見會上也具體質疑蕭美琴了，竟連個說法都沒有，戰貓面對對岸猛喊「備戰」，但遇到不好答的問題，倒是很懂「避戰」。

對於國籍質疑，游梓翔表示，蕭美琴大概覺得比較有把握，就「軟土深掘」講了很多，但對為何說「We no longer identify ourselves as the Republic of China」，因為水太深只好玩起「躲貓貓」了。

游梓翔說，蕭美琴現在就是一句標準答案「中華民國是國號」，但回答2003年10月美國刊物《The Weekley Standard》採訪時為何說「不再認同自己是中華民國」嗎？當然沒有。要吞回當年的話，也得給個說法吧。

游梓翔表示，蕭美琴不願說出的真相，就是「Republic of China」裡面有「China」，「中華民國」裡有「中」和「中華」，民進黨以「去中」為職志，所以「Republic of China」能認同嗎？蕭美琴當年就是這樣想的。

游梓翔表示，最好笑的是，蕭美琴上網路節目舉例說美國的正式國號叫「United States of America」，很多人會自稱「I’m American」，她的意思是未必總要說中華民國的完整國號，但照這個例子，「Republic of China」的人除了說自己是台灣人，如果偶爾說自己也是「Chinese」，為何要被你們發紅帽呢？

「認同輕於貓毛」，游梓翔表示，當年「不再認同自己是中華民國」的人和台獨工作者搭檔選「中華民國正副總統」，竟然不需要解釋一下，玩躲貓貓到底，這也算民主奇蹟了。

民進黨副總統候選人蕭美琴（前）前晚政見發表會結束離開時，心情顯得輕鬆。本報資料照片
民進黨副總統候選人蕭美琴（前）前晚政見發表會結束離開時，心情顯得輕鬆。本報資料照片

蕭美琴 游梓翔

延伸閱讀

蕭美琴：前瞻基礎建設不能停 立法院過半繼續做

影／蕭美琴赴三重站台李坤城 綠議員里長都到場大團結

賴競總嗆吳欣盈蹭蕭美琴 民眾黨：外交不是喊口號

探視貓咪餵食不理 蕭美琴：我們都是貓奴才

相關新聞

批蕭美琴閃躲趙少康的質疑 游梓翔：戰貓卻「避戰」

世新大學傳播博士學程教授游梓翔4日爆料，民進黨副總統候選人蕭美琴接受美媒採訪時說，「We no longer ident...

連產油大國都怕文字效力 蔡政府卻視中華民國憲法如敝屣

COP28選在杜拜舉辦，一開始就引發非議。阿拉伯聯合大公國是主要產油國，COP28主席賈比爾是阿布達比國營石油公司執行長，這樣的組合被譏為「請鬼拿藥單」，最後卻能繳出聯合國氣候峰會史上首次提及化石燃料前途的決議文。 沙烏地等產油國既要維護國家利益，又不願被指為破壞全球對抗暖化的禍首，所以想方設法對決議字斟句酌，凸顯的是各國對於承諾寫成白紙黑字後，其效力的高度尊重。

台灣、捷克簽商機促進計畫備忘錄 外交部：捷克將在台設中心

外交部今聲明表示，台灣與捷克為深化雙邊關係，擴大投資貿易量能，我國駐捷克大使柯良叡與捷克駐台代表史坦格（David St...

中俄總理公報稱台灣是中國領土 外交部：譴責荒謬不實言論

外交部今表示，俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）12月19日訪問中國，雙方於簽署的聯合公報中稱「俄方...

台加簽署投資協議 政院經貿辦：雙邊經貿重要里程碑

台加雙方歷經2年多談判的「投資促進及保障協議」，並於10月宣布完成談判工作，今日上午由我國駐加拿大代表曾厚仁與加拿大駐台...

大陸今宣布恢復石斑魚輸入 邱臣遠呼籲交流對話取代抵制禁運

大陸昨天宣布中止ECFA部分關稅減讓，今天又宣布恢復石斑魚輸入。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，台灣總統選舉逼近，中共頻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。