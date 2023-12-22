政見發表會再提阻擋BNT疫苗採購 疾管署澄清
今舉辦副總統政見發表會，針對有副總統候選人趙，提及政府阻擋新冠BNT疫苗購買與涉及高端疫苗炒股一事回應，疾管署晚間發布新聞稿並強調，「從未阻擋BNT疫苗採購，亦無涉及高端炒股等不法情事」。
疾管署澄清，檢方偵查高端疫苗相關案件共63案均以「查無不法」簽結，請外界勿再惡意扭曲，影響防疫工作推動。疾管署自2020年起洽購包括BNT在內的各種疫苗，亦採取多元外購與國內研發雙軌並行方式，以取得足夠疫苗數量，並儘速提供民眾接種。
疾管署表示，與BNT公司在2021年1月8日合約簽署最終階段，因政治外力影響合約簽署，致簽約無疾而終。而2021年6月，鴻海永齡基金會、台積電及慈濟基金會表達願意捐贈BNT疫苗後，考量新冠疫苗為緊急授權藥物，疫苗藥害追償風險高，原廠只願意與中央政府交涉採購及簽約，政府亦成立專案小組積極協助採購，處理相關法律問題及緊急授權許可。
在高端疫苗部分，疾管署指出，後來以國際EUA核准標準且後來其他國家（如歐盟、韓國等）也採取免疫橋接法核准高端新冠疫苗。此外，依數據顯示，接種高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益。採購程序皆符合政府採購法等相關法令規定，過程中亦接受立法院、審計部及監察院之監督、查核和約詢，如有違法事項絕對依法徹查、嚴正法辦，絕不寬貸。
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