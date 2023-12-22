中俄總理公報稱台灣是中國領土 外交部：譴責荒謬不實言論

外交部今表示，俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）12月19日訪問中國，雙方於簽署的聯合公報中稱「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，堅定支持中方維護本國主權和領土完整、實現國家統一的舉措」，外交部嚴正駁斥此荒謬不實言論，並對中國共產黨威權政府一再貶損我國主權，以及俄羅斯扈從中國共產黨威權政府立場，表達嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權，任何國家無論如何扭曲台灣主權地位，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部表示，再次重申，唯有台灣人民經由民主程序選出的政府才能代表台灣，中國共產黨威權政府應認清並尊重這個事實。中俄威權擴張主義合流，破壞民主、自由、法治與人權等基本價值，而所謂「實現國家統一的舉措」等威脅性言論，更對區域及國際和平穩定帶來嚴重威脅。

外交部強調，台灣是守護民主陣營的前線，台灣人民與政府將團結一致，共同防禦共產中國對台灣的文攻武嚇，同時加強與民主理念相近陣營協同合作，遏制威權擴張，守護台海和平與安全，並維護印太地區的自由開放、穩定與繁榮。

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