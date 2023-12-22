捷克布拉格查理大學重大槍擊案 蔡英文總統哀悼

能源政策是2024總統大選的重點之一，民眾不只關心穩定供電，也在乎政府未來是否朝淨零排碳的目標前進。不過有環團近期整理各總統候選人的能源、氣候政見，認為各候選人的政見都離國際標準太遠，2030年的再生能源發展目標都未達到環團所倡議的目標。

2023-12-22 08:00