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捷克布拉格查理大學重大槍擊案 蔡英文總統哀悼
捷克布拉格查理大學於當地時間21日傳出重大槍擊案，總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統對此不幸事件深感震驚，也隨即指示外交部長吳釗燮向捷克政府致意，並轉達蔡總統與台灣人民對這起不幸事件的關切與對罹難者的哀悼，並祝福傷者早日康復。
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