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印度移工爭議 侯競辦批政院、民進黨：只會虛應問題

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜。記者侯永全／攝影
國民黨總統候選人侯友宜。記者侯永全／攝影

針對今日行政院回應昨日政見發表會內容，及民進黨一再稱引進印度移工是抹黑，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，今日行政院長陳建仁就交通記點制度，正面回應侯友宜所提出的問題，承諾將通盤檢討，這才是面對人民質疑應該有的態度，然而令人遺憾的是，面對開放印度移工一事，仍與過去面對進口日本福島食品、進口萊豬的態度一樣，以「再討論」來虛應問題，至於及缺水、缺電、青年低薪、雞蛋進口爭議等種種質疑，則是慣性的硬拗，忽視人民最直接的感受。

陳柏翰指出，過去面對是否開放日本福食的質疑，在2020年底、2021年初蔡英文、蘇貞昌都曾說過還沒展開討論，至2021年底，行政院發言人羅秉成仍然堅稱「還沒討論，也沒時程表」，然而在2022年2月，行政院就宣布解禁福島食品進口。至於萊豬進口，民進黨則是一轉過去反對萊劑零檢出的立場，轉彎稱因國際標準改變，完全不願意正視人民提出的問題。而現在對開放印度移工，又再度使用規避問題的慣用伎倆，但如此只會讓人民更加擔心，會不會最後也是無視對人民、產業的衝擊，強硬開放？

陳柏翰也說，台灣即將與印度簽屬MOU，是勞動部、陳建仁都已經證實的事實，對此侯辦上午也具體提出五問，希望能勞動部好好回應，然而行政院卻仍甘願成為賴清德的政治打手，不願正視人民質疑，甚至對於侯友宜昨天政見會中，如實反映人民七年多來的遭遇，仍忽視人民痛苦，選擇硬拗、強辯，如果不缺電，為何八大工商團體會希望政府檢討能源政策、美國商會白皮書批評我國能源政策？如果青年沒有低薪問題，又為何人民痛苦指數會達到十年來新高？

行政院 印度 福島食品

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