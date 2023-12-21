蔡總統稱台海現狀不容破壞 卸任前挹注勞保三千億元
選戰倒數計時，總統蔡英文今南下為黨籍立委候選人賴瑞隆造勢，她在高雄草衙朝陽寺參拜時表示，台灣現在是全世界民主國家要保護的對象，台海現狀不容被破壞，她更指，卸任前會挹注勞保至少三千億，順利完成第一階段財政改善。
總統蔡英文今天南下進行輔選行程到高雄前鎮草衙朝陽寺參拜，針對台海安全議題，蔡英文表示，台灣現在是全世界都在保護的對象，只要有國家領導人一同開會，都會共同發表聲明關心台海穩定，並認為現狀不容被破壞，為的就是保護台灣人民。
蔡英文表示，台灣的民主是亞洲第一名，雖然每次選舉都會罵來罵去，但還是優質的，要是台灣的民主被摧毀了，那全世界的民主就都危險了，所以才會有那麼多民主國家要保護台灣。
提及屢傳恐破產的勞保，蔡英文掛保證，在她卸任前，政府挹注至少三千億做第一階段的改善，她認為勞保財政改善是歷任總統都該做的事，也相信接下來賴清德、蕭美琴也會繼續做下去。
總統蔡英文2020年當選總統在高雄立委第八選區獲得票數，還比現任立委賴瑞隆多出一萬餘票，她希望鄉親持續支持賴瑞隆，讓民進黨在國會繼續過半。
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