綠控佔國有農地變身豪宅停車場 傅崐萁辦：舊飯新炒

民進黨立委范雲今天指控，花蓮縣長徐榛蔚與國民黨立委傅崐萁長期知法犯法、佔國家土地便宜，近期更加速進行各種申請，企圖以花蓮縣政府的行政權，掩護傅家非法行為，甚至玩弄法規，企圖轉型以休閒農場的名字，合法化長期違法的柏油停車場。

針對相關指控，傅崐萁辦公室表示，10月已回應過，對於民進黨團為了選舉再次不擇手段，舊飯新炒深表遺憾。有關傅委員及徐縣長住宅旁農地乙情，花蓮地方人士都了解在傅委員父親2018年病逝舉行告別式時，為了弔唁長官貴賓鄉親的停車安全，故向業主租用住宅旁農地鋪設碎石瀝青。

當時國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示，縣府相關單位依行政作業流程，在今年3月31日針對業主裁處6萬並完成繳交，另一方面，為了符合農地農用，業主也已依照規定向縣府提出申請，希望將毗鄰兩筆地號合併計劃開發休閒農場，目前種植的農作物也已大面積長成，所有相關申請作業縣府主管單位也正審理中，俟休閒農場許可登記證核發後，業主將後續推廣花蓮地方農特產使用。

范雲與民進黨立委候選人石明謹、郭昱晴、沈伯洋上午在立法院舉行「傅家農地違法變豪宅停車場！違法十年被檢舉才合法ing？」記者會，范雲也在會後親自到監察院遞送檢舉資料，希望能夠徹查涉嫌瀆職的公務員。

范雲指出，徐榛蔚所持有的農牧用地，10年間長出碎石地、柏油鋪面，更變身成為傅家豪宅停車場，而花蓮縣政府作為地方主管機關，理應維護地方農地使用，然而卻放任縣長的自家地違法10年，直到被檢舉才試圖利用寬限期「就地合法」，自己審查自己、自己合法自己的行為非常可恥。

范雲也播放現場勘查的影片，花蓮縣吉安鄉有一棟在農地間拔地而起的高樓，花蓮人戲稱為「九五至尊」大樓，為徐榛蔚與傅崐萁所有，而大樓旁的農牧用地，使用分區為特定農業區、使用地類別為農牧用地，曾經成為傅家私人籃球場，後來被縣議員參選人踢爆，他們立刻將籃球框移開，現在則成為縣長家的300坪豪華停車場。

范雲說明，花蓮縣政府宣稱從2007至2022年之間，該地從未被檢舉、查報或通報違法，所以從來不知道該地未農用，更沒罰過半毛錢，直到去年底因被檢舉才開罰，然而依照相關規定，縣府有權責管制土地的使用，當地鄉公所則要隨時檢查，花蓮縣府也應該成立聯合取締小組定期，查處違反土地使用管制案件。

花蓮出身的石明謹表示，傅家夫婦在花蓮長期輪流執政，導致花蓮從好山好水好美麗，變成多挖多蓋多弊病，花蓮人早已無法忍受，但是又害怕傅家種種查水裱的行為，「請大家不要怕，讓正義的民進黨做各位的靠山，我們一起翻轉花蓮，實現政黨輪替」。

郭昱晴指出，該地在2009年還是草地，徐榛蔚在2006年、2012年陸續購入土地，2013年就變成碎石子地，開始做為停車場使用，2019年乾脆直接鋪上柏油，2022年甚至放上籃球框、畫上籃球場地框線，口口聲聲說要發展花蓮農業，根本是在踐踏花蓮農民。

沈伯洋則質疑，徐榛蔚與傅崐萁夫婦在10年間蔑視法律，帶頭破壞農地農用規範，直到被檢舉開罰才亡羊補牢，如果徐榛蔚真有心推廣花蓮農特產，怎麼會違法10年卻無動於衷，又怎麼會在自己的農地鋪柏油停車。

范雲表示，10公頃以下的休閒農場，申請程序由地方政府審核，將會發生傅家主政的花蓮縣政府，審查自家縣長的「非法農地轉合法休閒農場」，必然會讓違法的農地停車場就地合法，傅家夫婦宣稱要闢建休閒農場，其實只是為了合法地佔國家土地的便宜，納入國有地的面積後，順便就把原本違法的停車場農地就地合法。

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