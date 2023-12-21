「沒人可片面改變台海現狀」 蔡總統定義「蔡英文路線」是這8字
蔡英文總統今到高雄鳳山龍山寺參香，並為民進黨助選，她說，蔡英文路線就是8個字「沉著穩健、受人信任」，民進黨「賴蕭配」就是走蔡英文路線，現在世界主要國家一起開會，最後都會做一個宣言，就是台海和平穩定是非常重要的事情，沒有任何人可以片面改變台海的現狀，現在是全世界在支持台灣。
蔡英文說，高雄的能量無限，只要有好的市府團隊，加上中央的團隊，我們可以讓高雄快速轉型，變成台灣最閃亮的鑽石，也呼籲選民支持爭取連任的民進黨立委許智傑。
蔡英文說，所謂蔡英文路線就是「沉著穩健、受人信任」，蔡英文現任團隊有賴清德、蕭美琴，走蔡英文路線就是繼續讓這個團隊、讓國家繼續建設，來維持和平穩定，讓台灣可繼續發展，人民把能力發揮到最大。
蔡英文說，台灣自由民主是全亞洲第一，現全世界的人覺得要團結起來保護台灣，因為保護台灣，就是保護全世界的民主，保護台灣，就是保護全世界最重要的供應鏈，保護台灣，就是保護這個區域最重要的航道；台灣周邊水域是全世界最重要的航道，如果這裡發生事情，全世界經濟要受很大的影響，對台灣人來說，一定要有決心保護自己的國家。
蔡英文說，我們朋友覺得台灣是值得保護的，全世界都覺得台灣很重要，要一起保護台灣，所以現在主要國家在一起開會，最後都會做一個宣言，就是台海和平穩定是非常重要的事情，沒有任何人可以片面改變台灣海峽的現狀。
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