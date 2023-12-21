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影／怒轟賴清德跳票！消防員衝競總與警方爆衝突
今天(21日)消防員工作權益促進會在民進黨競總前聚集多位消防員，抗議民進黨擺爛、忽視消防，怒轟賴清德跳票，背棄基層消防員，想衝進民進黨競總遭警方攔阻，雙方推擠爆發衝突。
賴清德昨天(20日)在政見發表會發表，選上總統之後，一定會保障所有人民的生活安全，對此消促會理事張詠惟怒吼，「我聽你在放狗X，我們提出了這麼多希望國家能夠安全的方案，不是跳票、就是賴皮」，狠酸「賴清德還有臉出來選總統？」
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