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影／怒轟賴清德跳票！消防員衝競總與警方爆衝突

聯合報／ 記者莊昭文任忠泰毛昱棋潘姣琪黃靖雯陳凱貞／台北即時報導
消促會多位消防員聚集在民進黨競總前抗議，怒轟民進黨跳票。記者莊昭文、任忠泰、毛昱棋、潘姣琪／攝影
消促會多位消防員聚集在民進黨競總前抗議，怒轟民進黨跳票。記者莊昭文、任忠泰、毛昱棋、潘姣琪／攝影

今天(21日)消防員工作權益促進會在民進黨競總前聚集多位消防員，抗議民進黨擺爛、忽視消防，怒轟賴清德跳票，背棄基層消防員，想衝進民進黨競總遭警方攔阻，雙方推擠爆發衝突。

賴清德昨天(20日)在政見發表會發表，選上總統之後，一定會保障所有人民的生活安全，對此消促會理事張詠惟怒吼，「我聽你在放狗X，我們提出了這麼多希望國家能夠安全的方案，不是跳票、就是賴皮」，狠酸「賴清德還有臉出來選總統？」

消防員 賴清德

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