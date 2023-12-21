影／怒轟賴清德跳票！消防員衝競總與警方爆衝突

中國大陸商務部12月15日宣告台灣對大陸產品設置了一套制度、法規，實質上讓2509項產品無法進口台灣，明確構成貿易壁壘，但對報復手段卻未置一詞，諱莫如深；大夥兒都猜測，北京只是要在台灣的頭上吊一把達摩克利劍，讓台灣選民揣摩北京的意向從而改變投票策略，所以報復措施一定是在1月13日選後再說，但北京再讓台灣吃上一驚，所謂的報復，6天後就來了，12項化工產品取消優惠關稅。 這是ECFA在2010年6月29日兩岸在重慶簽署，並於同年9月12日正式生效後，歷經了13年，第一次被部分中止。它的意涵不在於打擊層面究竟多大，而在於它是正式揭開了中國大陸對台灣經貿往來採取公事公辦策略的序幕，也可能同時終結了中國大陸對台經貿的讓利時代。

2023-12-21 14:14