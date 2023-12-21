占國有地倒廢棄物又推平政府未阻止 陳椒華批掩蓋犯罪

時代力量立委陳椒華今表示，花蓮由父子經營的砂石業集耀公司和威神土資場合作，侵佔退輔會台東農場土地違法傾倒廢棄物，12月遭花蓮地檢署以違反「廢清法」起訴，但檢方起訴內容嚴重低估廢棄物總量，且過程中民間機構有驗出重金屬超標，業者卻將垃圾山「推平」稀釋、掩埋廢棄物，政府單位都沒有阻止、也不願公開官方的檢驗報告，根本是掩蓋犯罪，成為環境史上醜聞及汙點。

陳椒華今在立法院舉行記者會，環境部官員表示，調查過程和花蓮縣環保局配合，有開挖該地與採樣，有挖到廢棄物，資料都送給地檢署。花蓮縣環保局官員則說，業者傾倒的「小山」做過檢測，都在規範值內，但環保局也沒允許業者將小山推平。

陳椒華則質疑環境部，為何要求開挖資料，都以偵查不公開為由拒提供？開挖地點、檢測方式等細節為何都成為秘密不讓人民知道？花縣環保局、退輔會代表也在陳椒華詢問下坦言，從未發公文阻止業者騰空推平傾倒物。

陳椒華花蓮服務處主任陳慶元表示，原本農場是國有的農地使用，但違法濫倒的廢棄物不只400公噸，時力現地追蹤兩年半，採樣由台南社大環境小組以XRF分析技術檢驗，第一次現場有三座垃圾小山，驗出有多項重金屬超標，第二、三次業者就將垃圾山推平，掩埋、稀釋廢棄物，地表上升將近三公尺高。

陳慶元說，推平後的後兩次檢驗，檢測值就被稀釋，但仍然有「鎘」等重金屬值超標。

陳椒華批評，業者推平廢棄物小山，就是將廢棄物掩埋在三公尺以下，為何所有管理機關都默許業者這樣做？對調查證據沒有幫助，是非常重大行政疏失，政府帶頭掩蓋犯罪，若是將來也有犯罪者這樣效法，她一點都不會奇怪，這是台灣環境史上的汙點。

陳椒華強調，集耀是回填廢棄物，並非僅是堆置，她接獲陳情起到該地多次，花蓮環保局於今年10月開挖，8個點中有5個點挖出廢棄物，而挖出的廢輪胎製造年份為1994年、可勘辨示的鐵鋁罐為2014年，顯示違法回填廢棄物的年份久遠。

陳椒華並質疑，檢方的起訴書避重就輕，未追究地下廢棄物，掩蓋回填事業廢棄物的事實，且未追討本案違法收受營建混合物回填及挖走國有地土石等不法利得，是在幫經營者梁氏父子減輕廢棄物清理責任及成本。

陳椒華強調，除應處理重金屬廢棄物問題，思考未來如何返還退輔會台東農場，讓農牧用地恢復農用，也勿輕縱梁姓父子，要求花蓮縣政府應撤銷威神公司的土資場設置許可，並訴求縣府自辦公有土資場，杜絕威神這種「假收受真掩埋」雙頭賺的詐騙及濫倒違法行為。 時代力量立委陳椒華今表示，花蓮砂石業集耀公司和威神土資場合作，侵佔退輔會台東農場土地違法傾倒廢棄物，業者卻將垃圾山「推平」稀釋、掩埋廢棄物。圖為集耀推平後現況照。記者程遠述／攝影

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