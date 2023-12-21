謝立功給黃珊珊訂KPI 柯文哲：拚第二名邏輯不對
民眾黨前秘書長謝立功昨天表示，民眾黨總統候選人柯文哲常講ＫＰＩ（關鍵績效指標），因此柯文哲競選總幹事黃珊珊，若沒達成柯的得票數達到第二名，或不分區立委沒有達到八席以上，請黃珊珊主動請辭不分區立委。柯文哲今天表示，選舉目標就是要拚第一名，哪有ＫＰＩ是拚第二名，邏輯不對。
謝立功昨指出，柯文哲過去經常提到ＫＰＩ，其實就是理性務實科學的總稱，「每件事情都要有人負責，這就是民眾黨的新政治文化」，因此對黃珊珊提出兩項ＫＰＩ，如果沒達到其中一項，黃珊珊請主動請辭不分區立委，以示負責。
柯文哲今天表示，選舉目標就是要拚第一名，哪有ＫＰＩ是在拚第二名，這實在太奇怪，邏輯不對，總統大選ＫＰＩ目標就是第一名。
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