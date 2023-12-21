護航賴清德老家違建 高嘉瑜也籲柯文哲「農舍問題說清楚」

民進黨發起「護國海鯤號」今天開到台北市，台北市競總主委陳時中、市黨部主委張茂楠與北市八名立委候選人今在賴清德台北市競總前舉行啟程記者會，個立委候選人也發表喊話，過去被視為「友柯」立委高嘉瑜，也公開要求柯文哲新竹農地停車場問題應向民眾說清楚。

高嘉瑜表示，昨天賴清德率政見發表會，率先把萬里老家來做公益信託，「那侯友宜大群館、柯文哲停車場農地願不願意公益信託」。此外，賴清德說台灣不用講什麼台不台獨，「在老共眼裡侯友宜、柯文哲都是台獨」，難道是選特首嗎，守護台灣，保護台灣，就從海鯤號開始。

民進黨文山、南中正立委候選人王閔生也說，護國海鯤號來到台北市，大家都是「護國者聯盟」，就如同蔡英文總統所說「家門裝鎖不是要挑釁鄰居，只是為了要保全」今天海鯤號來宣傳，就是希望大家一起護國台灣。

張茂楠表示，護國海鯤號會依序行經個選區，從民進黨立委候選人吳沛憶中正萬華選區出發，行經民進黨立委候選人王閔生的文山南中正、社民黨立委候選人苗博雅大安區、民進黨立委候選人許淑華松山信義區、民進黨立委候選人謝佩芬中山南松山、民進大立委候選人王世堅士林大同區，終點則到民進黨立委候選人吳思瑤北投競選總部。

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