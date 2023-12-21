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評／捐公益是民進黨用來違規漂白的遮羞布？

賴清德捐老家柯文哲酸太慢 陳其邁救駕：大家比照辦理

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁針對副總統賴清德捐出老家做公益信託表示，希望各候選人比照辦理。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁針對副總統賴清德捐出老家做公益信託表示，希望各候選人比照辦理。記者蔡世偉／攝影

副總統賴清德昨天參加總統候選人電視政見發表會時表示，未來將備具爭議的萬里老家交付公益信託，興建礦工生活紀念館，高雄市長陳其邁今天表示，希望各候選人比照辦理。

副總統賴清德老家違建爭議不斷，昨天他在參加總統候選人電視政見發表會時，不等對手攻擊直球對決，宣布未來將把老家交付公益信託，興建礦工生活紀念館，並反問侯友宜與柯文哲，願不願意把大群館與非法經營停車場的農地交付公益信託使用。

對此柯文哲認為賴清德被抓包後，才說要公益信託，動作太慢。國民黨市議員徐巧芯則表示，賴清德先讓政府給他特權就地合法再信託，最終還是他的，直言「超賺」。高雄市長陳其邁則表示，希望各候選人比照辦理，「像侯市長的大群館，很難想像有99個門牌」，能不能貼近民意，他相信標準是一致的。

信託 賴清德

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