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遭控隱瞞中國交流經歷 黃健豪反批：不抹紅就不會選舉

聯合報／ 記者劉柏均余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市立委候選人黃健豪拿出照片，說明十多年前與中國交流經歷。圖／黃健豪提供
國民黨台中市立委候選人黃健豪拿出照片，說明十多年前與中國交流經歷。圖／黃健豪提供

民進黨立委莊競程今早指控，國民黨台中立委候選人黃健豪隱瞞與中國交流經歷，更與中國外交部長王毅合照，對選民不誠實，是最大詐騙集團。黃健豪怒批，民進黨選情危急就會這招「不抹紅就不會選舉」，那是公共場合合照，李正皓也是座上賓，沒有密會問題；黃也質疑，現在政府立委支不支持兩岸交流？還是兩岸對抗。

莊競程今早與民進黨不分區立委提名人王義川，在立法院舉行記者會，指控黃健豪說要打擊犯罪、詐騙，卻隱瞞過去種種政治經歷，22歲當選中國國民黨總團長、國民黨中常委，過去也到中國與王毅見面，難道這就叫沒有政治背景？

莊競程批，黃中國經歷如此了不起，為什麼在這地方隱瞞經歷，收割別人政績時卻沒有，黃不是這麼低調的人，為什麼這些豐功偉業不敢跟選民交代清楚？對選民不誠實，才是最大詐騙集團。

黃健豪說，兩岸在沒有彼此成為交戰對向前，兩岸三地都是合法前往，民進黨高官、民代到澳門、香港賭博上酒店可以，他們去香港訪友就有紅統疑慮？請對手有明確證據在指控，不要選舉急了，就來這招「不抹紅就不會選舉」。

黃健豪說明，當時是十多年前到大陸，他是國民黨青年團總團長，也是中常委，兩岸都還是比較和諧、交流比較頻繁，他帶團受邀去中國參訪，當時黨主席也有去，就是兩岸交流，宴會上有很多中共高層，大家合照留念都是公開場合，沒有私下會談的問題。

黃健豪也說，王毅當時市台辦系統主管，餐會上有陳雲林、賈慶齡等，更有李正皓；黃表示，李正皓立場大家很清楚，參加一場論壇、宴會不會完全轉換一個人的政治立場，也不會有洗腦、私下會面問題發生，在場是公開場合，還有很多參與交流活動的年輕人。

黃健豪說，當年是2012年，兩岸希望往和平發展、對話年代，跟現在對抗不一樣，他沒有隱瞞任何事，被拿十幾年前去對岸交流照片抹紅，個人臉書都查得到，選立委要針對市政政見，不是個人資歷搬出來，他都沒有刪除「不怕查」， 請問現在政府立委，支不支持交流？還是兩岸對抗？

國民黨台中市立委候選人黃健豪說明，十多年前在公開場合交流，沒有密會問題。圖／黃健豪提供
國民黨台中市立委候選人黃健豪說明，十多年前在公開場合交流，沒有密會問題。圖／黃健豪提供

黃健豪 詐騙集團 國民黨

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