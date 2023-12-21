陸宣布中止ECFA部分關稅減讓 張其祿：用經濟介選
大陸今天宣布中止ECFA部分產品關稅減讓，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿認為，這是一種用經濟來介選的概念，用較溫的方式，加溫人民對兩岸關係的隱憂，進而影響台灣選舉。
張其祿表示，整個ECFA架構其實是讓利給台灣的概念，保護台灣輸入產品利益，一方面是我們輸陸產品免稅，一方面是禁止對岸東西輸台，台灣到大陸較有優勢的是紡織、石化等，大陸禁止輸台的東西多為農產品和這次被禁的物品。
張其祿指出，這樣的貿易型態本來就是讓利台灣，不太公平，現在恢復公平狀態，對台造成影響。如果執政的民進黨認為脫中是重要政策，那就該想好因應的備案，不該現在才覺得被衝擊之類的。
張其祿表示，民進黨一直認為ECFA是以商逼政、不好的，那就該早有心理準備，因為中國也從不避諱ECFA有以商逼政和統戰的概念，民進黨既然覺得不好，就該早有因應的策略，但至今人民仍看不到政府的因應策略，只聽到政府說要分散市場等，卻看不出成效，這是現在台灣面臨的真實問題。
張其祿指出，大陸此舉有在選前施壓的意味在，意圖讓人民感覺兩岸關係不好，民進黨政府兩岸互動不佳，以此緩緩施壓，因為怕台灣人民反感和反彈，用比較溫一點的項目，一點點讓人民感到兩岸關係不好對民生經濟的壓力。
張其祿認為，中國此舉在引起台灣人民思考，要選擇能和中國有效互動，或是走抗中保台路線的陣營，隱隱約約在加溫人民對兩岸關係的隱憂和顧慮，坦白說是一種比較不明顯的介選手段，用經濟來介選的概念。
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