侯友宜說將開放10萬印度移工 政院：沒有 別再重蹈覆轍

國民黨總統候選人侯友宜今天在政見發表會指出，台灣將開放10萬名印度移工來台，政府卻不承認。行政院發言人林子倫表示，侯友宜不顧勞動部多次澄清，但目前不僅尚未簽訂勞務合作備忘錄（MOU） ，更沒有所謂的引進10萬名印度勞工之說，侯友宜不該持續重蹈覆轍。

勞動部今重申，已多次嚴正聲明這是假訊息，現在不僅尚未簽訂MOU，更沒有所謂的引進10萬名印度勞工之說，遺憾仍有政黨總統候選人持續錯誤引用。而行政院長陳建仁5日才澄清，MOU的進度都還在洽談，簽署日期尚未確定，引進10萬印度移工的這件事情是一個假消息，大家不要誤信。

林子倫表示，侯友宜亦再次不顧勞動部多次澄清，持續誤導國人台灣將引進10萬印度移工，針對MOU內容、相關引進條件產業，也仍有待後續工作層級評估磋商階段。不僅尚未簽訂 MOU ，更沒有所謂的引進10萬名印度勞工之說，侯友宜不該持續重蹈覆轍。

關於侯友宜提到進口雞蛋議題，林子倫表示，政府已多次澄清說明，檢調單位也已介入調查，侯友宜若有具體事證可直接提出，而非含沙射影，製造社會不安。過去正因有Linbay好油及任職國民黨中央黨部的黨工意圖以假訊息製造社會動亂，導致社會恐慌，加劇民生物資供需失衡，希望侯友宜能負起作為政治人物的社會責任，切勿再次造成社會不必要的動盪。

行政院再次重申，在民主政治的運作下，政府施政本應廣納社會意見，持續反省與精進，但相關言論也應建立於事實於科學證據之上，而非持續為了選舉私利而散布不實資訊，不但不利社會之運作，更恐危害台灣民主自由的發展。

商品推薦