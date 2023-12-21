政見會打幾分？侯友宜：分數讓別人打 人民眼睛雪亮的

首場總統政見發表會昨天登場，媒體今天問國民黨總統候選人侯友宜幫自己打幾分？侯友宜說，他只是把內心話說出來，「要打什麼分數？我都沒有打過自己的分數，這個分數讓別人去打」，尤其人民的眼睛很雪亮，好跟壞讓別人說，讓人民來看。

侯友宜表示，他最重要的目標就是完成政黨輪替，台灣這幾年已讓大家都受不了，昨天談到貪汙，日前有大學生向民進黨總統候選人賴清德，如何解決「民進黨諸多貪汙弊案事件？」賴清德卻反問「哪一件？」。

民進黨總統候選人賴清德昨天在政見會中提到，「你們（國民黨、民眾黨）喜歡罵民進黨貪腐，你們常常罵的那幾個案子都有結果了，你們應該知道吧？」

侯友宜說，賴清德現在跟他說「你說的這幾件都查完了（高端、超思等案），都沒有事情」，他說，「蛤？都沒有事情？我也感覺很奇怪」。「人民就是覺得你沒有查清楚，或是說你沒辦出來，你都說沒事情，啊現在讓你做下去，這些人不就永遠都沒事情？ 」

侯友宜說，他希望這塊土地、兩岸可以安定下來，國際情勢能夠穩定，台灣能夠安全下來，大家可以過一個快樂的生活，有一個可以讓大家信任的清廉政府，這個東西是最卑微的請求，「人民的聲音要聽到、要改變，侯友宜絕對有辦法改變。」

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