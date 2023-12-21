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賴清德護萬里老家 老礦工感嘆改建炭寮仔竟被迫遷出

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市萬里區崁腳山區有處礦工聚落，因為土地被財團買走，被迫搬出早年「炭寮仔」改建的房子。圖／翻攝自GoogleMap
新北市萬里區崁腳山區有處礦工聚落，因為土地被財團買走，被迫搬出早年「炭寮仔」改建的房子。圖／翻攝自GoogleMap

民進黨總統候選人賴清德為「萬里老家」違建辯護，提及早礦工「工寮」歷史。原本在鄰近崁腳礦區，也是工寮改建房屋內的礦工李春，10多年前被迫搬遷。被問到如何看待賴清德護衛老家的心情，李春說「沒有意見」，但對自己失去房子仍耿耿於懷。

李春原本住在距離賴家約1公里，原有近百戶的崁腳礦工聚落，10多前因土地被財團買走，被迫「拆屋還地」，搬到他處居住。

賴清德口中的工寮，在今年76歲李春口中稱為「炭寮仔」。李春說，爸爸在崁腳的煤礦礦坑採礦，帶著一家人擠在當地的炭寮仔生活。因為在那種環境出生，就是要過那種生活，沒有辦法。他沒有出去，留在（山）裡面就是做礦工。雖然有工作就有收入，但是危險，是賣命賺錢。

崁腳煤礦在民國60年代末期沒落，人口逐漸外移。原本官股控制，後來逐步民營化的台灣農工企業公司，10多年前標售崁腳礦工居住的數甲山坡地，得標的業者要求住在當地的人拆屋還地。

李春回憶，有去跟農工企業說賣給他們，但第2天財團就買走了。房子是我們蓋的，土地被財團買走了，百姓怎麼有辦法對抗財團。後來有去抗爭，也是沒有用，「人家有權有勢，我們老百姓要怎麼跟人家說」。8、90戶老鄰居後來都搬出去了，四散各地，現在想起來還是感覺很辛酸。

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