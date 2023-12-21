陸中止ECFA部分產品減稅 陳建仁：政治目的的經濟脅迫

大陸中止ECFA對我部分關稅減讓，希望我方取消對陸貿易限制。行政院長陳建仁今天批評中方此舉政治目的大於經濟目的，對台灣進行經濟脅迫；陳建仁呼籲，只要中國有誠意，雙方可以WTO機制啟動協商。

行政院發言人林子倫今天在行政院會會後記者會轉述陳建仁會中裁示。陳建仁表示，中國在貿易壁壘調查過程中，不僅缺乏公開透明，更跳過我國，其結論扭曲事實，片面斷定我方違反WTO及ECFA等規範。

陳建仁表示，我方已展現最大誠意，多次在WTO架構下，表達雙方可隨時協商，唯中方仍恣意而為，在調查時間上又刻意安排，顯見政治目的大於經濟目的，實屬經濟脅迫。

針對之後可能發生的風險及損害，陳建仁表示，我方已做好完善管理及控制，已請各部會持續協助業者分散市場風險，勿過度依賴單一市場，呼籲業者及民眾勿聽信不實傳言。

陳建仁呼籲，台灣與中國同屬WTO會員國，如有相關貿易問題，可以直接依WTO機制以相關規範處理，只要中國有誠意，台灣與中國可以WTO機制啟動協商。

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