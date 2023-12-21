快訊

寒流來襲…樹林高中生穿便服禦寒遭罰開合跳2000下 校方致歉、教育局這麼說

嘉義老婦行走路口 遭運菜貨車撞擊輾壓慘死輪下

評／捐公益是民進黨用來違規漂白的遮羞布？

陸中止ECFA部分產品減稅 陳建仁：政治目的的經濟脅迫

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

大陸中止ECFA對我部分關稅減讓，希望我方取消對陸貿易限制。行政院長陳建仁今天批評中方此舉政治目的大於經濟目的，對台灣進行經濟脅迫；陳建仁呼籲，只要中國有誠意，雙方可以WTO機制啟動協商。

行政院發言人林子倫今天在行政院會會後記者會轉述陳建仁會中裁示。陳建仁表示，中國在貿易壁壘調查過程中，不僅缺乏公開透明，更跳過我國，其結論扭曲事實，片面斷定我方違反WTO及ECFA等規範。

陳建仁表示，我方已展現最大誠意，多次在WTO架構下，表達雙方可隨時協商，唯中方仍恣意而為，在調查時間上又刻意安排，顯見政治目的大於經濟目的，實屬經濟脅迫。

針對之後可能發生的風險及損害，陳建仁表示，我方已做好完善管理及控制，已請各部會持續協助業者分散市場風險，勿過度依賴單一市場，呼籲業者及民眾勿聽信不實傳言。

陳建仁呼籲，台灣與中國同屬WTO會員國，如有相關貿易問題，可以直接依WTO機制以相關規範處理，只要中國有誠意，台灣與中國可以WTO機制啟動協商。

陳建仁 WTO ECFA

延伸閱讀

陳建仁視察海線鐵路雙軌化 盧秀燕感謝帶來新年禮物

陳建仁台中視察鐵路建設 盧秀燕：相信會帶4大建設禮物

蔡其昌邀陳揆會勘挨轟另類買票 藍綠白三方下午交火

主持治安會報 陳建仁：投資詐欺最嚴重 公私協力阻詐騙

相關新聞

獨／蘇嘉全捐農舍閒置逾10年 蘇妻抱屈：蘇家與賴清德不同 我們好可憐

民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議延燒，賴清德稱將老家公益信託。2012年，民進黨副總統候選人蘇嘉全被爆出豪華農舍爭議，...

國土署：8年20萬戶社宅政策 明年底會超標達107%

國土管理署今早聲明表示，直接興建的社會住宅現累積超過9萬4千餘戶，包租代管社會住宅今年11月有效契約數計6萬5千餘戶，預...

侯友宜推學貸免息 賴辦：一邊補助一邊大漲凱旋苑租金

國民黨總統候選人侯友宜日前拋出學生學貸免息，民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱今天表示，侯友宜一邊假好心提學費補助，...

占國有地倒廢棄物又推平政府未阻止 陳椒華批掩蓋犯罪

時代力量立委陳椒華今表示，花蓮由父子經營的砂石業集耀公司和威神土資場合作，侵佔退輔會台東農場土地違法傾倒廢棄物，12月遭...

謝立功給黃珊珊訂KPI 柯文哲：拚第二名邏輯不對

民眾黨前秘書長謝立功昨天表示，民眾黨總統候選人柯文哲常講ＫＰＩ（關鍵績效指標），因此柯文哲競選總幹事黃珊珊，若沒達成柯的...

中國宣布對我貿易壁壘調查結果 經貿辦指出四大不合理

針對日前中國宣布對我貿易壁壘調查結果，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮於今於行政院院會進行回應報告，指出該份調查報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。