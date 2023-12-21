中國終止ECFA部分關稅減讓 綠委批介選手段當肉票

中國大陸國務院今天公告，對於原產在台灣的12個稅目進口產品，明年起中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的協定稅率，民進黨立法院黨團副幹事長江永昌表示，台灣跟中國是否存在貿易壁壘，應該交由WTO（世界貿易組織）解決爭端，選舉進入最後的黃金時刻，中國居然提出貿易手段，這就是他們介選的方式之一。

中國大陸國務院關稅稅則委員會今天發布公告，原產在台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，自2024年1月1日起，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協定」協定稅率，按現行有關規定執行，「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制」。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，江永昌受訪時表示，台灣跟中國是否存在貿易壁壘，應該交由WTO協助解決爭端，選舉已經進入最後的黃金時刻，中國居然在此時提出貿易手段，不可言喻就是介選的方式之一，針對境外敵對勢力的干擾，全體台灣國民應該要看清楚，明年要選出好的人選，民進黨會跟全國人民一起努力。

民進黨團副書記長洪申翰則說，有關中共拿ECFA的問題，作為介選的籌碼跟工具，如果中國對於兩岸貿易，他們認為有爭議或不同的看法，雙方都是WTO的會員國，應該回到機制之下，進行相關調查、爭議的裁處，這就是國際經貿非常清楚的原則跟機制。

洪申翰指出，中共不依循該走的遊戲規則，反而片面地進行終止，背後的目的很清楚，就是要以兩岸經貿作為肉票、影響台灣的選舉，而不管是國民黨總統候選人侯友宜，還是民眾黨總統候選人柯文哲，他們對於兩岸經貿的態度，都還是想要重啟服貿，加深台灣經濟對中國的依賴。

不過，洪申翰說，「每當你想要多加深台灣對中共經濟的依賴一分，你就讓中國有多一分的籌碼，來去威脅、介入台灣的選舉跟民主。」

洪申翰認為，今天中國的作法恰好印證，侯友宜跟柯文哲的兩岸經貿主張，其實都充滿風險，會把台灣帶進更高風險的情境，如果清楚認識中共動作的本質，應該跟隨國際社會對中共的態度，就是要去風險，甚至是思考脫鉤，不要再被這種惡質的作法影響。

洪申翰強調，大家應該好好坐下來思考，如何維繫台灣民主、經濟的自主性，現在是非常重要的關鍵時刻，「我們也要警告中共，不要再輕易做這樣類似的事情，台灣人民的意志、理解跟眼睛是雪亮的。」

洪申翰表示，經濟部在這段時間也有多次說明，政府會做各種情境的準備，包括最壞情境的準備，民進黨團也會敦促經濟部，對於中共這樣的做法，兩岸經貿與或產業的影響，未來都會做最大程度、最優惠的協助，克服被中共以介選為意圖的經濟手段。

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