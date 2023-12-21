九份金礦博物館小編聲援賴清德 網友：回憶跟違建是兩碼事

民進黨總統候選人賴清德昨在政見發表會上宣布，要將萬里老家交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館。九份金礦博物館小編發文說「我真的不忍了」，身為礦工後代，沒辦法接受違建這樣的字眼，「選舉可以，但不要愚弄」。文末也說明，該博物館是私人博物館，不是新北市立黃金博物館，希望大家別去打擾公部門人員。

對於博物館小編聲援賴清德一事，有人叫好有人不以為然，認為不應該亂蹭違建新聞，生活記憶是一回事，但地目和違章是另一回事。

新北一名藍營人士表示，綠營人士硬說爭議物件是賴清德老家其實有點逞強，其實是在老家空地旁新增一棟建物，是在民國92年蓋的，精準地說是新建而非改建。賴清德將自己定位為「礦工之子」，刻意凸顯這一身分背景來回應違建爭議，是想彰顯弱勢爭取同情，這種策略算是一種「情緒勒索」。

博物館小編發文說，最近社會對礦村房舍討論相當激烈，知道在這個風頭上發文，可能被說蹭熱度，卻還是忍不住要發文。他說，礦村的既存房舍早於建築管制條例的出現，是礦工們入坑採礦一塊一塊堆疊出來的家屋，九份還不是公司提供的宿舍。然後在礦業停產之後，地目沒有變更，上方的既存房舍在當代的法律之下，找不到容納的地方，居然產生既有違建這種不公平的字眼。

文中還提到，礦工在礦業停產之後，時代變化之下，找不到在時代中立足的地方一樣，加上沒有積極的處理土地問題，不只有名目的影響，包括修繕的能力也受限。礦工們沒有辦法貸款，只能自己存下一塊一塊錢，不夠再去標會，才能夠修繕在風雨中岌岌可危的家。

為什麼要修繕呢？先不要說北海岸的氣候風強雨多的問題，半夜睡覺可以聽見屋頂的啪啪作響，彷彿下一秒就會被吹走。他經歷過的處境是，小時候家中沒有廁所，半夜尿急要拿手電筒去公廁上廁所，風一吹的風聲加上樹影搖曳這種害怕的經驗。

他還說，礦村房子空間不夠，連浴室都沒有，洗澡要在廚房用大灶燒熱水兌冷水，寒流來的時候，來不及兌水瑟瑟發抖的記憶。更不用說九份的自來水在60年代才建設完成，以前的阿公阿嬤，爸爸媽媽要挑水才有辦法使用。房子都很小，房間只好都打通鋪，全家人睡覺睡不下，連腳下都要塞人才夠地方，整晚就對著其他人的腳睡。

小編強調，這已經是1990年代的礦村了，怎麼不修繕呢？家族存了十年，標了兩、三個會，集結大家的力量才有辦法修繕房屋。阿公修繕的時候特別交待，磚頭要疊兩層，這樣才夠堅固，就像他拼命為礦工留下故事一樣，這是他與他的人生的容身之處，也是他能為後代留下的了，「身為礦工後代，真的沒辦法接受違建這樣的字眼。選舉可以，但不要愚弄。」

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