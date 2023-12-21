趙少康：賴清德今天捐老家 我今天就辭中廣董事長
民進黨總統候選人賴清德昨晚拋出將萬里老家交付公益信託，國民黨副總統候選人趙少康今批賴是緩兵之計，賴清德今天捐，他今天就辭中廣董事長。
趙少康說，賴清德基本上就是緩兵之計、推託之詞，當斷不斷而模糊焦點，要捐今天就捐，等礦區居住權解決再公益信託，要報經濟部礦務局變更，再給其他政府單位、地方政府變更，他寫了空白辭職書，「受文者為中國廣播股份有限公司，本人即日起辭去職務」，簽名日期空白，賴清德今天捐，他今天就辭。
趙少康表示，賴清德明天捐，他明天就辭，不要再拖了，賴要拖到何時？至於其他礦區的住宅安心，因為不會拆到，排還排不到他們，但賴清德要選總統，道德標準應該比較高，請記者幫忙拿一份給賴，賴只要辭，他立刻簽名，然後就生效，以賴的拖法，明年大概都解決不了。
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言