快訊

嘉義市立委選情膠著 綠營議員掀茶壺風暴 藍營能逆轉勝？

影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

獨／賴清德老家遞申報資料 新北財政局：將課徵追繳5年地價稅

趙少康：賴清德今天捐老家 我今天就辭中廣董事長

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德昨晚拋出將萬里老家交付公益信託，國民黨副總統候選人趙少康今批賴是緩兵之計，賴今天捐，他今天就辭中廣董事長。記者屈彥辰／攝影
民進黨總統候選人賴清德昨晚拋出將萬里老家交付公益信託，國民黨副總統候選人趙少康今批賴是緩兵之計，賴今天捐，他今天就辭中廣董事長。記者屈彥辰／攝影

民進黨總統候選人賴清德昨晚拋出將萬里老家交付公益信託，國民黨副總統候選人趙少康今批賴是緩兵之計，賴清德今天捐，他今天就辭中廣董事長。

趙少康說，賴清德基本上就是緩兵之計、推託之詞，當斷不斷而模糊焦點，要捐今天就捐，等礦區居住權解決再公益信託，要報經濟部礦務局變更，再給其他政府單位、地方政府變更，他寫了空白辭職書，「受文者為中國廣播股份有限公司，本人即日起辭去職務」，簽名日期空白，賴清德今天捐，他今天就辭。

趙少康表示，賴清德明天捐，他明天就辭，不要再拖了，賴要拖到何時？至於其他礦區的住宅安心，因為不會拆到，排還排不到他們，但賴清德要選總統，道德標準應該比較高，請記者幫忙拿一份給賴，賴只要辭，他立刻簽名，然後就生效，以賴的拖法，明年大概都解決不了。

民進黨總統候選人賴清德昨晚拋出將萬里老家交付公益信託，國民黨副總統候選人趙少康今批賴是緩兵之計，賴今天捐，他今天就辭中廣董事長。圖為趙少康辭職書。記者屈彥辰／攝影
民進黨總統候選人賴清德昨晚拋出將萬里老家交付公益信託，國民黨副總統候選人趙少康今批賴是緩兵之計，賴今天捐，他今天就辭中廣董事長。圖為趙少康辭職書。記者屈彥辰／攝影

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 趙少康 老家 中廣

延伸閱讀

賴清德萬里老家公益信託 黃健庭：人民在意的是雙標

萬里老家設崗哨「於法說不通」 郭正亮：賴清德應自己請保鑣

隔空交火！趙少康聚焦柯文哲、郭台銘 學者揭「選舉策略」：互蹭聲量

讚侯友宜政見會表現佳「與有榮焉」 趙少康批賴清德缺擘劃

相關新聞

國土署：8年20萬戶社宅政策 明年底會超標達107%

國土管理署今早聲明表示，直接興建的社會住宅現累積超過9萬4千餘戶，包租代管社會住宅今年11月有效契約數計6萬5千餘戶，預...

九份金礦博物館小編聲援賴清德 網友：回憶跟違建是兩碼事

民進黨總統候選人賴清德昨在政見發表會上宣布，要將萬里老家交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館。九份金礦博物館小編發文說「...

趙少康：賴清德今天捐老家 我今天就辭中廣董事長

民進黨總統候選人賴清德昨晚拋出將萬里老家交付公益信託，國民黨副總統候選人趙少康今批賴是緩兵之計，賴清德今天捐，他今天就辭...

影／政見發表會表現打幾分？柯文哲：不知是辯論會沒做好準備

民眾黨總統候選人柯文哲上午以台北市前市長的身份「回娘家」，前往南門市場了解運作情況。針對昨天總統政見會的表現，柯文哲坦言...

賴清德萬里老家公益信託 黃健庭：人民在意的是雙標

2024總統大選首場政見發表會昨落幕。民進黨總統候選人賴清德主動提及萬里老家受藍白攻擊，願交付公益信託，優先做為礦工生活...

新竹「柯柯房」 柯文哲揚言「明天打掉」 因為這些原因 今天又不施工

民眾黨總統候選人柯文哲被爆出名下農地鋪水泥停放多輛遊覽車，被網友戲稱新竹「柯柯房」，柯文哲19日一度發豪語「明天就打掉」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。