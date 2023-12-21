趙少康：賴清德今天捐老家 我今天就辭中廣董事長

民進黨總統候選人賴清德昨晚拋出將萬里老家交付公益信託，國民黨副總統候選人趙少康今批賴是緩兵之計，賴清德今天捐，他今天就辭中廣董事長。

趙少康說，賴清德基本上就是緩兵之計、推託之詞，當斷不斷而模糊焦點，要捐今天就捐，等礦區居住權解決再公益信託，要報經濟部礦務局變更，再給其他政府單位、地方政府變更，他寫了空白辭職書，「受文者為中國廣播股份有限公司，本人即日起辭去職務」，簽名日期空白，賴清德今天捐，他今天就辭。

趙少康表示，賴清德明天捐，他明天就辭，不要再拖了，賴要拖到何時？至於其他礦區的住宅安心，因為不會拆到，排還排不到他們，但賴清德要選總統，道德標準應該比較高，請記者幫忙拿一份給賴，賴只要辭，他立刻簽名，然後就生效，以賴的拖法，明年大概都解決不了。 民進黨總統候選人賴清德昨晚拋出將萬里老家交付公益信託，國民黨副總統候選人趙少康今批賴是緩兵之計，賴今天捐，他今天就辭中廣董事長。圖為趙少康辭職書。記者屈彥辰／攝影

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