影／政見發表會表現打幾分？柯文哲：不知是辯論會沒做好準備

民眾黨總統候選人柯文哲上午以台北市前市長的身份「回娘家」，前往南門市場了解運作情況。針對昨天總統政見會的表現，柯文哲坦言，有很多要改進的地方，但他也幫自己緩頰表示，他以為只是單純的政見發表會，所以沒有作好準備。

南門市場成功改建，是柯文哲擔任市長期間的重大政績，參選總統的柯文哲，上午特別以台北市前市長的身份回到南門市場，了解新開幕的南門市場，攤商運作的情況，過程中受到支持者的熱烈歡迎，也有不少攤商預祝他高票當選。

針對昨天首場總統政見發表會，會後媒體詢問柯文哲會幫自己打幾分？柯文哲表示，以他得到的訊息，昨天那場應該是政見發表會，沒有人告訴他是辯論會，他講到一半才知道，覺得奇怪，這是怎麼一回事？

柯文哲說，這場明明就是政見發表會，他以為應該是有9個10分鐘，讓候選人來闡述未來當總統的國家願景，應該是講這個才對，如果是要辯論，應該是另外有辯論的場合，所以他覺得很驚訝。

柯文哲說，媒體是國家的第四權，應該要公正一點，不該偏袒哪一個政黨，故意插廣告或技巧性剪掉他的畫面，這樣做法很不好。「至於幫自己打幾分？」柯文哲說，他還有很多要改進的地方，例如不要到最後講話越講越小聲，另外也有人告訴他，很多政見要把它用一般的話講給一般國民聽，要更口語化，不能講太複雜，不然很難理解，這是他要改進的地方。 民眾黨總統候選人柯文哲（右）上午以台北市前市長的身份「回娘家」到南門市場，受到支持者的熱烈歡迎，攤商送了一籃粽子預祝他高票當選。記者杜建重／攝影 民眾黨總統候選人柯文哲（右）上午以台北市前市長的身份「回娘家」，前往南門市場了解運作情況。對於魚販的工作台以乾溼分離方式，上下都能保持乾爽相當好奇，頻頻讚賞。記者杜建重／攝影 民眾黨總統候選人柯文哲（後排中）上午「回娘家」，前往南門市場了解攤商運作情況，柯文哲跟店家老闆寒喧，而員工則是自顧自的忙著招呼客人。記者杜建重／攝影 民眾黨總統候選人柯文哲（左）上午前往南門市場了解攤商運作情況，對於店家的地面都能保持乾爽沒有積水情況感到相當滿意。記者杜建重／攝影 民眾黨總統候選人柯文哲（左二）上午以台北市前市長的身份「回娘家」前往南門市場，受到支持者的熱烈歡迎，許多民眾拿出手機拍照。記者杜建重／攝影

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