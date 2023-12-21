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布林肯年終記者會 促追加援外預算別讓北京歡呼

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日舉行年終記者會，敦促國會通過援助烏克蘭的追加預算，「若我們失敗了，莫斯科、德黑蘭和北京會歡呼」；針對未來的美中關係，布林肯表示，美國將持續從實力地位出發與中國大陸往來，並落實拜習峰會的共識。

路透20日的報導預言來年的美中關係越發動盪；報導提到，台灣選舉對於台海局勢的影響、北京關切前總統川普重返白宮，以及美國持續強化晶片的出口管制措施。

路透報導，中國大陸國家主席習近平更關心的是，川普會不會重返白宮；川普代表著不可預測性，在川普的領導下，沒有辦法有意義對話，局勢將不斷升級；而台灣總統和立委選舉結果，將反映美中對彼此是否依然抱持懷疑，台灣對於北京在選前的種種舉動依然高度警覺。

布林肯表示，美國將持續從實力地位出發與中方往來，美國擁有堅實的印太區域夥伴關係，包含美日韓大衛營峰會、澳英美三方安全夥伴協議（AUKUS）、與菲律賓的新防衛合作協議，以及強化美日印澳四方安全對話（Quad）機制。

布林肯說，美國與七國工業集團（G7）、歐盟等其他盟友夥伴的關係都比以往緊密，會共同努力應對北京的挑戰；美國致力於深化北約和印太盟友的合作與協調，反映在美國與盟友關切的議題上，包含中國大陸在經濟和貿易的脅迫行徑，台灣海峽、東海與南海的和平穩定，以及人權領域。

布林肯提到自己6月訪問北京，以及11月拜登與習近平在舊金山舉行峰會；布林肯表示，美國努力恢復高層外交，採取實際步驟來降低衝突，並在重大議題上取得進展。

布林肯表示，未來一年，美中將持續討論打擊鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）的合作，恢復軍事各層級對話，討論人工智慧（AI）的風險與安全。

布林肯在年終記者會持續呼籲國會通過援助烏克蘭的追加預算，他說，「若我們失敗了，莫斯科、德黑蘭和北京會歡呼。」

布林肯表示，美國對於烏克蘭的軍事援助，也推動美國自身國防產業的復甦並強化工業基礎；美國會持續支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略，這支持的不只是美國的國際盟友夥伴和應對全球挑戰的能力，也支持美國的企業和勞工。

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