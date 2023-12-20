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主持治安會報 陳建仁：投資詐欺最嚴重 公私協力阻詐騙

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁今天主持「112年度第5次治安會報」。圖／行政院提供
行政院長陳建仁今天主持「112年度第5次治安會報」。圖／行政院提供

行政院長陳建仁今天主持「112年度第5次治安會報」，並聽取「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」執行成效與策進作為報告。目前詐欺案件以「投資詐欺」最為嚴重，陳建仁請相關部會持續透過跨部會合作，並結合民間力量，共同發揮「前端阻卻」及「後端查緝」功效。

陳建仁致詞時感謝公私部門合作打詐，包括已陸續推動「分齡分眾識詐宣導」、「111政府專屬短碼簡訊」、「物流隱碼」技術、建置「遊戲點數防詐鎖卡平台」及「攔阻境外詐騙電話及增設國際來話警示」、落實電信用戶資料查核（Know Your Customer）及推動金融機構科技防詐等預防措施。

陳建仁表示，檢警調也強力打擊詐騙集團，在今年6月至11月已實施9波全國性打詐專案，共偵破詐騙集團1047件，查扣犯罪所得超過21.82億元，至盼未來持續透過跨部會攜手合作減少民眾受害。

陳建仁強調，防制詐騙無法一蹴可幾，目前詐欺犯罪雖仍處於高發階段，行政院也會在人力及預算上持續給予更多支持。

明年大選將至，陳建仁指出，選情愈趨白熱化，截至今年12月20日止，檢察機關受理妨害選舉案件已有2122件、2211人，為維護乾淨選風，除了持續查緝賄選、防制暴力及斷絕賭盤外，更要積極防範假訊息及境外勢力的介入，以確保明年選舉公平、公正進行。

陳建仁分別聽取法務部、內政部警政署、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會及教育部說明「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」執行成效與策進作為報告後表示，警政署統計近5年台灣詐欺犯罪呈現上升趨勢，其中又以「投資詐欺」最為嚴重，影響民眾生活也危害金融市場正常運作。

陳建仁表示，近年來詐欺集團更結合AI深偽技術，冒用政經名人影像或創設帳號推播貼文，誘騙民眾匯款投資，請金管會持續與網路平台業者溝通精進其投資廣告投放管理制度，落實投資廣告實名制，並針對「投資族群」加強識詐宣導；另請內政部、法務部及數位發展部等相關機關，強化科技偵查技術，以因應新型態詐欺犯罪。

詐欺 詐騙集團 陳建仁

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