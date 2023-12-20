拚翻轉台灣 朱立倫宣布啟動行動中常會未來3周移師南部

2024大選倒數，國民黨主席朱立倫今天在中常會宣布，從下周起移師南部舉行行動中常會，未來3周將分別在高雄市、嘉義市及台南市舉行，從最艱困的南部出發，展現國民黨翻轉台灣的決心。

朱立倫今在中常會發表談話指出，近期所有的民調顯示，侯康配不但穩健上揚，而且已經進入黃金交叉期，在這段時間，國民黨不但要積極努力，要拚到最後一分鐘、最後一秒鐘，相信最後勝利成功一定是屬於國民黨的。

朱立倫說，周六國民黨在凱道要進行全國第一場造勢，周日上午將由侯友宜全國後援總會長王金平號召各地後援總會在台中舉辦大型造勢，就在台中高鐵站旁邊，希望大家能共同參與。

朱立倫提到，最近國民黨陸續成立不分區特攻隊、PK小組，針對專業年輕和充滿戰力的不同型態的不分區立委，對戰派系分贓、且不具專業能力的民進黨立委，PK小組最近更是發揮最強的戰力，貪贓枉法的新潮流，已經一項一項現形當中，尤其新潮流長期以來霸佔各項的特權，大家可以感受到新潮流已經成為全民公敵。

朱立倫說，在最後階段，國民黨必須要跟公平正義站在一起，民進黨一定會繼續抹黑、抹紅，抗中保台牌是他們的最後一招，所以民進黨一定會用盡一切辦法抹紅國民黨；但他很有信心，台灣民眾這一次要的是公平正義，抹紅或是用抗中保台來遮掩民進黨貪腐的事實，對主張公平正義、主張民主自由的朋友們絕對沒有辦法接受。

商品推薦