【重磅快評】綠色賴皮寮、白色柯柯房 反違建就是反賴皮

傳說中，從月球看地球唯一肉眼可見的人造建築是「萬里長城」；現實上，民進黨總統候選人賴清德以一己之力打造全民地標「萬里違建」。賴清德老家違建被網友封為「賴皮寮」，無獨有偶，民眾黨總統候選人柯文哲也被踢爆名下農地變大型停車場，宛如新竹「柯柯房」；兩者最大差別，柯文哲立刻認錯「不賴皮」，一夜之間遊覽車全移走，唯獨「賴皮寮」依然屹立不搖。

新北市最近有兩個火紅地標，一個是消失的象鼻岩、一個是崛起的賴皮寮，一個是天然的、一個是人為的，賴清德可能認為人定勝天，但萬里違建鄰居也擔心遭受池魚之殃，現在連副總統官邸都被炎上改名成「賴皮寮官邸」。有網友打趣稱，「象鼻岩自認比不過民進黨說謊的長鼻子，乾脆自行了斷。」

前立委黃國昌爆料賴清德在老家新闢建物，且未繳房屋稅；賴清德澄清，萬里老家是2003年改建，一直都有繳稅，至今從未收過新北市政府認定違建的通知，為了老家違建拆不拆，賴曾在公開場合哭過5次，連主持人鄭弘儀都入戲陪哭。不過，新北市政府認證，賴清德老家無使用執照及建物登記等合法證明資料，確認屬於「既存違建」，違建拆除有優先次序，並非「不用拆」，且當事人也可自行拆除。

更扯的是，國安局以副元首住所規格，在賴皮寮附近設辦公室、24小時崗哨，金山警分局也定時巡邏，問題是賴清德根本不住在這裡，國家機器保護萬里違建，無疑是「特權中的特權」。賴競總發言人郭雅慧僅淡淡回一句，有關維安事務安排，候選人及總部尊重國安單位依法辦理。

查綠電不是反綠電，更不是像蔡英文總統所說「反綠電就是反台積電」，拿護國神山掩護執政弊端，無疑是「竹篙湊菜刀」，就像「反貪腐不是反總統府」，而是反對權力中樞藏汙納垢。民進黨公職涉嫌黑金、性騷，賴清德都不惜下重手開鍘，南鐵拆遷戶更是說拆就拆，怎麼遇到自己的違建問題就雙標？這個事情引發社會共鳴，因為天子犯法與庶民同罪，「反違建就是反賴皮」，不能遇到賴皮寮就有特權。

違建不分藍綠白，柯文哲、黃國昌、蘇嘉全、韓國瑜等人都處理了，賴清德仍堅持到底，中央行政機關還要趕忙為「準天子」尋求解套，這不是特權雙標，什麼才是特權雙標？對於「柯柯房」爭議，柯文哲刻意對比「賴皮寮」，柯今天就會刨光農地水泥，他也不忘補刀賴清德：「我不會賴皮，但賴皮寮怎麼辦？」

只要賴皮寮存在一天，網友創意就源源不絕，成為賴清德最大的政治危機，柯文哲說的最直白：「你這條一定會被打死，還是忍痛拆了吧！」柯文哲雖然老是口無遮攔，但他畢竟是「違建處理專業戶」，這一次，賴清德或許該聽聽柯文哲的建議。

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